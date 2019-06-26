В Екатеринбурге учитель английского предлагает интим за деньги, чтобы заработать на поездку в Китай

Помните историю с хэштегом #учителятожелюди. Про учительницу из Барнаула, которую со скандалом уволили после того, как она выставила фото в купальнике. Казалось бы, закрытый купальник, спортивного фасона. Ничего такого… Тогда учителя поддержали по всей стране и за ее пределами. Но, порой истории с преподавателями доходят до какого-то пугающего абсурда. Взять хотя бы эту…

«ВКонтакте» мне неожиданно пришло сообщение: «Готова приехать и заняться с тобой сексом». Такие, как правило, прилетают от каких-то компьютерных ботов и спамщиков. Но я по инерции открыл профиль. Какого же было мое удивление, когда с фотографий на меня взглянула скромного вида девушка. А в профиле у нее было написано: преподаю английский в языковой школе [место работы] в Екатеринбурге.

ЗА НОЧЬ 15 000 РУБЛЕЙ

Думаю, быть того не может. Но любопытство, меня, как журналиста распирает. Пишу: «Интересно». В ответ приходит: «цена за ночь -15 тысяч рублей». Дальше, больше: на мой вопрос, а как у тебя с фигурой? Я же должен, извините, знать с кем в кровать залазить, девушка высылает откровенные фотографии. На одной едва прикрывает грудь, на другой – уже полураздета. Признаюсь, такая активность меня напрягла, но раз ввязался «в игру» отступать некуда.

Кидаю «жрице любви» свой номер телефона. Она в ответ – настырно узнает адрес квартиры. Нет, это уже слишком. Условились встретиться недалеко от моего дома через час.

Юля, не стесняясь высылает фото ню. Фото: скрин с переписки "Вконтакте"

В оговоренное время к месту встречи подъехало такси, навстречу мне вышла невзрачного вида девушка. Серая курточка, на спине портфельчик, русые волосы завязаны в хвостик, взгляд поникший – ну вылитая учительница из советских фильмов.

- Я Юля… Нестерова (имя и фамилия изменены - Ред.), - тихо поздоровалась девушка. – Мы сразу к вам или нет?

- Давайте все-таки где-нибудь посидим, - сказать, что я смутился, это ничего не сказать. Честно, не ожидал, что приедет.

Мы зашли в ближайший бар. Юля заказала виски. Видимо, для храбрости.

ЗАРПЛАТЫ НЕ ХВАТАЕТ

Разговорились. Юле 26 лет. У нее два высших образования. Сейчас она преподает английский у взрослых в языковой школе. Там она на хорошем счету, но зарплаты в 15 тысяч рублей не хватает. Мечтает уехать в Китай, чтобы преподавать английский там. Мол, платят там лучше.

- Мне нужны деньги, - признается Юлия. – Я уже месяц ищу себе подработку как педагог и ничего не могу найти. Мое резюме висит на массе сайтов. Реакции – ноль. В языковом центре работаю уже год, но в месяц в среднем получаю 15 тысяч. Это смешные деньги. Поэтому хочу уехать из страны. Часто общаюсь с носителями языка по «Скайпу». Пытаюсь подтянуть свой уровень языка до B2 и C1 (свободное владение языка – Ред.).

Фото: vk.com

- Ну, это же не повод, чтобы вот так предлагать интим…- в моей голове профессия учителя явно не сходилась с происходящим.

- (Молчит) На мне еще кредит в 600 000 руб. Эти деньги я брала для двоюродного брата. Он его и выплачивает, для меня это непосильная сумма... Перед тем как написать через соцсети я в течение часа просто думала и говорила сама про себя: «Что происходит?» - откровенничает слегка раскрасневшаяся от виски Юлия.

- Неужели все так безнадежно? – не унимаюсь я.

- У нас в городе с таким числом языковых центров педагоги вообще не нужны. За час английского языка в качестве подработки я беру всего 400 рублей! Но желающих заниматься нет.

В КИТАЕ ЗАРАБОТАЮ И ВЕРНУСЬ

А как же имидж? Гордое звание учителя? В конце концов, имидж образовательного учреждения? – эти вопросы, один за другим всплывают в моей голове.

- Если бы в языковом центре, где я работаю, узнали о том, что я оказываю сексуальные услуги за деньги, было бы очень плохо, - продолжает Юля, словно прочитав мои мысли. – Но если бы об этом узнала моя мама, было бы еще хуже! Мама даже татуировку сделать не разрешила, а тут такое (хихикает)… Да она меня просто закопает. Причем в буквальном смысле слова.

Не скрывает девушка ни место работ, ни свои имя и фамилию. Фото: скрин с переписки "Вконтакте"

- Может быть, найти парня, он бы обеспечивал? – я не теряю надежду, найти выход из положения.

- Я три года жизни потратила на одного. Содержала, одевала, обувала. Думала, что все нормально будет. Да и зарабатывала тогда 25-28 тысяч рублей. А мой бывший парень постоянно искал работу и отовсюду увольнялся. Моя мама у меня постоянно спрашивала: «Зачем тебе это надо?». Ему было столько же лет, сколько и мне. Мы расстались…

К этому моменту, Юлия уже пригубила несколько бокалов. И заметно опьянела. Я мягко намекнул ей, что она не в моем вкусе и вызвал ей такси.

- Ты не думай обо мне плохо, - напоследок сказала моя случайная знакомая. – Проституция - это от безысходности. Просто нужно найти деньги в короткий срок. Мне пришел ответ из Китая, что меня готовы пригласить на работу, но им нужно, чтобы я получила загранпаспорт и оформила визу. Нужно успеть за три недели, за 28 дней. Через постель я могу найти деньги на билеты, на визу… А в Китае я заработаю и вернусь сюда, чтобы помочь маме.

После этих слов, Юлия села в такси. И на прощание лишь грустно улыбнулась. Денег скромная учительница не потребовала. Нет, так, нет…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ради интереса, я позвонил в языковой центр, где работает Юлия. Там подтвердили, такой педагог у них действительно есть.. Это обойдется мне в 670 рублей за одно индивидуальное занятие. Однако, если присоединиться к языковой группе час будет стоить всего 300 рублей, а учитывая возможность скидки и того меньше (от 183 рублей до 275). Кстати, на оформление загранпаспорта взрослому человеку нужно потратить 2 тысячи рублей. Для того, чтобы оформить деловую визу в Китай нужно выложить 25 тысяч рублей.

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