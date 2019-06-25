Первый бокал – крысам: на Урале разрабатывают безпохмельное пиво

Скоро российское пиво станет чем-то вроде кваса. Пей хоть бочками – похмелья не будет ни через пару часов, ни на следующее утро. И нет, безалкогольным оно не станет – опьянение не отменяется. Просто пиво это будет… безпохмельным. Ноу-хау российских ученых. Узнав о таком, мы сразу же отправились на «дегустацию».

СВАРЯТ ЧЕРЕЗ ГОД

В лаборатории Уральского федерального университета, за дверью на магнитном ключе, изобилие колбочек и реторт с разноцветными жидкостями. Однако в местном холодильнике хранятся далеко не реагенты. Вместо них – двухлитровые коричневые бутылки с янтарной жидкостью. Рука ученого откручивает крышку и наливает пенистое содержимое в колбу с делениями.

– Вот понюхайте, – говорит Елена Ковалева, профессор кафедры технологии органического синтеза химико-технологического института УрФУ.

Нюхаем и по запаху безошибочно определяем содержимое. Пиво! Самое настоящее пиво.

– «Венское», – уточняют исследователи. – Не покупное. Студенты сами сварили на лабораторной. У нас в университете есть курс по производству пива и слабоалкогольных изделий. Для наших и иностранных студентов.

Простое пиво студенты-химики в университете давно научились варить. Теперь черед за безпохмельным пивом.Фото: Галина Соловьева

Пиво это попробовать мы, правда, не решились, а только лишь уточнили:

– То самое – безпохмельное пиво?

Но нет, оказалось, что пиво перед нами как раз таки похмельное - лучше не злоупотреблять. А вот то, от которого голова не заболит, и во рту кошки не нагадят, еще пока только готовится к варке. Причем варка будет долгой.

– Возможно, через год и сделаем первую партию, – вздыхают ученые.

ОТ ПОХМЕЛЬЯ СПАСЕТ АФРИКАНСКАЯ ТРАВА

Бутылка с алкогольным напитком возвращается в холодильник. Пузырьки в колбе растворяются, а мы тем временем узнаем секрет чудо-напитка. Оказывается, идея сделать пиво, которое можно пить без последствий, родилась у исследователей еще полгода назад. Причем подсказал ее один студент, приехавший из Нигерии.

– Есть такая трава кудзу, похожая на красный клевер, – объясняет Дарья Тамбасова, инженер-исследователь лаборатории. – В Африке ее используют как народное средство от похмелья – жуют и им становится легче. Мы добываем экстракт из этого растения. Потом планируем размещать его в капсулы, которые и будут добавляться в пиво при варке.

Уральские исследователи также пытаются делать из отходов пивного производства полезную муку, из которой даже блины можно будет испечь.Фото: Галина Соловьева

Вещество это, кстати, не только от похмелья якобы избавит, но и поможет сохранить молодость и даже предотвратить рак.

– Если добавлять экстракт в пиво, то оно будет уменьшать воздействие алкоголя, – поясняет Елена Ковалева. – Пиво ведь замечательный напиток – оно содержит огромное количество питательных веществ, но в нем содержится алкоголь, который может вредить организму.

ВМЕСТО ВОДКИ – СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМПОТ

Такого безвредного пива еще никто не делает, уверяют ученые. Но первого бокала ждать еще долго, да и то, нальют его не людям, а животным.

– Сначала мы испытаем такое пиво на лабораторных крысах, – говорит Дарья Тамбасова. – Есть специально-выведенная порода, восприимчивая ко всему. Они будут кушать пиво, будут кушать вот эту добавку из растения, которую мы будем в пиво добавлять. Потом возьмем анализ их крови и посмотрим, хорошо ли им после этого.

До первого бокала безпохмельного пива надо ждать еще год - сначала напиток надо провести через серию исследований.Фото: Галина Соловьева

А вот уже дальше начнутся испытания на людях. Как именно их организуют, ученые пока не знают. Но уверены – отбоя от желающих явно не будет. А вот пивоваренные компании пока к безпохмельному напитку интереса не проявили. Впрочем, тут еще все впереди, говорят исследователи.

– Ну а водку-то? Водку тоже можно сделать безпохмельной, – интересуемся мы напоследок.

– Нет. Иначе все свойства алкоголя просто потеряются, и это будет не водка, а низкоалкогольный компот с полезными веществами.