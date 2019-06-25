2019-06-25T09:20:30+03:00
Общество

Жизнь без похмелья: ученые УрФУ изобрели пиво, богатое антиоксидантами

Теперь любители выпить бутылочку крепкого избавятся от головных болей по утрам
Дарья РЯБОВА
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Уральцы смогут забыть о похмелье по утрам после веселых вечеринокУральцы смогут забыть о похмелье по утрам после веселых вечеринокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Химики из Уральского федерального университета разработали рецепт пива с высоким содержанием витаминов и минералов. Такой алкогольный напиток отличается не только отличным вкусом, но и антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Теперь пиво можно будет пить без страха, что на утро голова будет раскалываться от болей.

- В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы планируем использовать при варке пива экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, которые снижают токсичное воздействие алкоголя, - рассказывает Елена Ковалева, профессор УрФУ. - Другими словами, в результате нашей работы пиво становится функциональным продуктом

Мало того, что ученые научились варить полезное пиво, так они еще решили заниматься безотходным производством и создавать на основе ферментированной пивной дробины (прим. ред. - разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла) овсяное печенье и батончики-мюсли. Эти продукты наполнены витаминами B, C и D, также в этих лакомствах содержится клетчатка, минералы и пребиотики, улучшающие работу кишечника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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