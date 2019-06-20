2019-06-20T10:23:39+03:00
Происшествия

Родителей мальчиков, которые сожгли на Урале венки у Вечного огня, оштрафовали на 300 рублей

Комиссия ПДН учла, что у детей нет отцов
Олег Галимов
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Комиссия по делам несовершеннолетних Серова оштрафовала на 300 рублей матерей мальчиков, которые устроили пожар у Вечного огня. Дети баловались и поначалу пинали венки, но после подожгли их.

- Матери обоих мальчиков привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждения и штраф от 100 до 500 рублей. Учитывая, что дети растут в неполных семьях без отцов, было принято решение назначить штраф в размере 300 рублей, - рассказала «КП-Екатеринбург» председатель комиссии по делам несовершеннолетних Серова Ольга Набиуллина.

Найти юных разбойников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

На Урале маленькие дети сожгли поминальные венки на Вечном огне.Видео: камеры наблюдения! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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