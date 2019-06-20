Родителей мальчиков, которые сожгли на Урале венки у Вечного огня, оштрафовали на 300 рублей
Комиссия по делам несовершеннолетних Серова оштрафовала на 300 рублей матерей мальчиков, которые устроили пожар у Вечного огня. Дети баловались и поначалу пинали венки, но после подожгли их.
- Матери обоих мальчиков привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждения и штраф от 100 до 500 рублей. Учитывая, что дети растут в неполных семьях без отцов, было принято решение назначить штраф в размере 300 рублей, - рассказала «КП-Екатеринбург» председатель комиссии по делам несовершеннолетних Серова Ольга Набиуллина.
Найти юных разбойников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
На Урале маленькие дети сожгли поминальные венки на Вечном огне.Видео: камеры наблюдения! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU