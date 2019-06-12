Вопиющий акт вандализма произошел в Серове, где двое малолетних мальчишек подожгли поминальные венки на Вечном огне. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как дети сначала пинают один из венков, а затем поджигают их воспользовавшись веткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/714367" frameborder="0"></iframe> На Урале маленькие дети сожгли поминальные венки на Вечном огне.Видео: камеры наблюдения! другой источник

- Несколько сообщений о данном происшествии поступило в дежурную часть полиции Серова накануне. Очевидцы рассказали представителям МВД о вспыхнувшем пожаре и о том, что это сделали несовершеннолетние. На указанный адрес оперативно прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые проанализировали запись с камер видеонаблюдения и опросили местных жителей. Юных пироманов удалось установить по приметам. Ими оказались два мальчика шести и семи лет. Обе семьи, в которых проживают ребята, на учете не состоят и воспитываются без отцов, - рассказала «КП» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Теперь отвечать за поступки детей будут их родители. Вероятно, в полиции будут составлены административные протоколы о ненадлежащем воспитании малолетних.