На ВИЗ-Стали назвали лучших инженеров года

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги корпоративного конкурса «Инженер года», направленного на развитие творческой инициативы металлургов и поиск идей для роста эффективности производства.

Семь финалистов соревновались в профессиональном мастерстве, защищая авторские инженерно-технические проекты перед экспертным жюри во главе с генеральным директором завода Станиславом Ольковым. Разработки касались совершенствования технологических процессов, оптимизации затрат, повышения качества продукции, улучшения условий труда. При оценке работ участников особое внимание эксперты обращали на устранение рисков, экономический эффект, сроки реализации и окупаемости.

Участники и жюри конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Лучшим жюри признало коллективный проект инженеров отдела по развитию систем автоматизации Руслана Исламова и Ивана Алимпиева, которые для мониторинга и диагностики отказов оборудования предложили использовать нейронную сеть. Ее внедрение позволит диагностировать агрегаты в режиме реального времени, прогнозировать простои и за счет этого снизить затраты на обслуживание и ремонт технологических линий.

Поощрительный приз получил мастер железнодорожного участка Александр Копытов, предложивший новую схему перевозки металлолома. Экономический эффект от ее внедрения может превысить 14 миллионов рублей в год.

Все финалисты конкурса получили корпоративные подарки, дипломы и денежные премии.