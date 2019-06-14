2019-06-14T11:30:04+03:00
Происшествия

Эвакуировали 1500 человек: в Екатеринбурге загорелся торгово-развлекательный центр

Очагом возгорания стала мастерская на цокольном этаже здания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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До приезда пожарных сотрудники сами бросились сбивать пламя. Фото: Паблик "Инцидент"/vk.comДо приезда пожарных сотрудники сами бросились сбивать пламя. Фото: Паблик "Инцидент"/vk.com
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В Екатеринбурге сегодня сотни посетителей торгово-развлекательного центра «Карнавал» не смогли сделать покупки, а продавцы вынуждены подсчитывать убытки. В самый разгар работы в ТРЦ началась экстренная эвакуация.

Обычно сообщениям "срочно пройти к выходу" и "покинуть помещение" горожане уже не удивляются и не пугаются. За последние пару лет в уральской столице прокатились десятки волн о лжеминировании. Однако на этот раз на самом деле случилось ЧП.

На цокольном этаже торгового центра произошел пожар. В одной из мастерских загорелся токарный станок. На улицу в срочном порядке вывели 1500 человек.

- К месту пожара выезжали около 20 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений и уточнения обстановки, всем остальным силам и средствам в пути следования был дан отбой. Возгорание потушено до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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