2019-06-15T13:22:36+03:00
Общество

Президент наградил уральского охранника за то, что он спас тонущую девочку

14-летняя Ксюша шла ко дну вместе с двумя друзьями
Дарья РЯБОВА
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Спустя год, Николай получи награду за то, что спас тонувшую девочку Фото: Пресс-служба УГМКСпустя год, Николай получи награду за то, что спас тонувшую девочку Фото: Пресс-служба УГМК
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Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» скромного уральского охранника «Уралэлектромеди» из села Быньги. Год назад Николай Токарев вытащил из воды тонувшую школьницу, которая отдыхала на реке вместе с друзьями.

От начала до конца эта история пропитана чем-то мистическим. В тот летний день 31-летний Николай решил сходить на могилку к дочке, уже возвращался домой - его должна была подобрать машина, но Николай так ее и не дождался. Тогда мужчина решил прогуляться до реки. Услышал детские крики о помощи и увидел, как ко дну идут три ребенка - мальчик и две девочки. В одной из школьниц Николай узнал младшую сестру своей супруги - 14-летнюю Ксению.

Не думая, бросился в воду. Схватил Ксюшу и вытащил на берег. Бросился за остальными, но было уже поздно - они ушли на дно. Как вспоминает девочка, тонуть они начали из-за друга Вовы - он не умел плавать, пошел ко дну, девочки бросились к нему на помощь, а он от испуга потащил их за собой. Если бы не Николай, наверное, Ксюшу ждала бы та же судьба, что и её друзей.

- Это моя Доменика, покойная дочка, спасла Ксюшу, – скромно признается Николай Токарев. – Я думаю, что это не просто совпадение. Она всегда меня выручает, от беды отводит, хоть ее и нет с нами. И в этом случае она помогла. Тут еще рядом храм Николая Чудотворца, и я сам Николай. Да и машина за мной как специально опоздала. Иначе как чудом я это назвать не могу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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