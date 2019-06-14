Президент наградил уральского охранника за то, что он спас тонущую девочку

Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» скромного уральского охранника «Уралэлектромеди» из села Быньги. Год назад Николай Токарев вытащил из воды тонувшую школьницу, которая отдыхала на реке вместе с друзьями.

От начала до конца эта история пропитана чем-то мистическим. В тот летний день 31-летний Николай решил сходить на могилку к дочке, уже возвращался домой - его должна была подобрать машина, но Николай так ее и не дождался. Тогда мужчина решил прогуляться до реки. Услышал детские крики о помощи и увидел, как ко дну идут три ребенка - мальчик и две девочки. В одной из школьниц Николай узнал младшую сестру своей супруги - 14-летнюю Ксению.

Не думая, бросился в воду. Схватил Ксюшу и вытащил на берег. Бросился за остальными, но было уже поздно - они ушли на дно. Как вспоминает девочка, тонуть они начали из-за друга Вовы - он не умел плавать, пошел ко дну, девочки бросились к нему на помощь, а он от испуга потащил их за собой. Если бы не Николай, наверное, Ксюшу ждала бы та же судьба, что и её друзей.

- Это моя Доменика, покойная дочка, спасла Ксюшу, – скромно признается Николай Токарев. – Я думаю, что это не просто совпадение. Она всегда меня выручает, от беды отводит, хоть ее и нет с нами. И в этом случае она помогла. Тут еще рядом храм Николая Чудотворца, и я сам Николай. Да и машина за мной как специально опоздала. Иначе как чудом я это назвать не могу.