«Столица бокса теперь здесь»: в Екатеринбурге открылся II Всемирный боксерский форум

На ближайшие четыре дня Екатеринбург станет центром притяжения для представителей мирового бокса. А как иначе, когда именно здесь проходит II Всемирный боксерский форум.

Такие мероприятия очень важны для региона и позволяют популяризировать этот вид спорта среди подрастающего поколения. Уже в ближайшее воскресенье на ринге КРК «Уралец» пройдут семь боев. Главным поединком вечера станет встреча Дмитрия Кудряшова и конголезца Илунги Макубу.

Своими ожиданиями Всемирного форума поделился олимпийский чемпион, руководитель федерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев.

Героя Олимпиады-2012 не узнать в цивильном костюмеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот форум позволяет представителям различных организаций встречаться и договариваться, а это очень важно. В совокупности все это дает мощный толчок в развитии бокса в регионе, стране и во всем мире. То, что форум доверили Екатеринбургу, в очередной раз доказывает, что столица бокса теперь здесь. Могу с уверенностью сказать, что Свердловская область – боксерский регион. И то, что в сентябре у нас пройдет первый в истории чемпионат мира по боксу – яркое тому подтверждение, - заявил Егор Мехонцев.

По словам президента Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарселя, в первую очередь он намерен обсудить со своими коллегами вопросы о возможности объединения.

Президент WBO оценил теплый прием в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Только представьте, если организации будут объединяться и устанавливать единые правила. Я убежден, что за таким подходом лежит будущее бокса, - отметил Валькарсель.

Для «Русской кувалды» Дмитрия Кудряшова бой 16 июня станет первым после операции на локте, которую он перенес в октябре. В случае победы экс-чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе вернет себе пояс.

Все 23 победы в своей карьере Кудряшов добивался нокаутом соперникаФото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в активе россиянина 23 победы (все - нокаутом) при двух поражениях. В сентябре 2018 года он в течение десяти дней провел два поединка, победив уругвайца Маурисио Баррагана и румына Александру Жура.

- Я пересматривал бои Макубу и очень ответственно подхожу к поединку с ним, - заявил Кудряшов. – Знаем, что он будет делать. Настраиваемся на то, что Макубу захочет провести свой лучший бой в карьере.