Спели хором с мэром и космонавтом: на Плотинке отпраздновали День России
В Екатеринбурге на Плотинке около 1700 человек приняли участие в акции «Хором славим Россию и город». Вместе с горожанами на празднике были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Александр Высокинский, а также космонавт Сергей Прокопьев.
Губернатор Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ
Последний представил землякам свою экспозицию, посвященную его полету на МКС.
После возвращения на Землю Сергей Прокопьев стал настоящим героем в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Поздравляю всех с Днем России! Для меня большая честь и гордость, что я получил возможность представлять наш регион и город на космической орбите, на Международной космической станции. Каждый раз пролетая над нашей огромной страной Россией-матушкой, если погода позволяла, я искал взглядом город Екатеринбург, фотографировал, и всегда чувствовал вашу поддержку. Я всегда получал фотографии отсюда, с Плотинки, где проходили акции и флешмобы, для меня это было очень ценно, - сказал космонавт.
Барабанщицами были обворажительные девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Вместе со сводным хором уральцы исполнили наиболее известные и любимые в народе песни, посвященные России и Екатеринбургу. Хор объединил артистов свыше 70 коллективов: академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских, а также коллективы из Первоуральска и Заречного.
Хор расположился на лестнице ПлотинкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Пению аккомпанировал сводный духовой оркестр под управлением Александра Павлова и двух детских музыкальных коллективов.
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Проявить свои вокальные данные смог каждый желающий: во время выступления хора тексты звучащих песен транслировались на мультимедийном экране.
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Не обошлось и без танцев в этот праздничный деньФото: Алексей БУЛАТОВ
Флаги РФ и Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU