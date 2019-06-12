2019-06-12T13:27:19+03:00
Общество

Спели хором с мэром и космонавтом: на Плотинке отпраздновали День России

Смотрите репортаж фотографа «Комсомолки» Алексея Булатова
Олег Галимов
Поделиться:
Уральская погода не подкачалаУральская погода не подкачалаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на Плотинке около 1700 человек приняли участие в акции «Хором славим Россию и город». Вместе с горожанами на празднике были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Александр Высокинский, а также космонавт Сергей Прокопьев.

Губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ

Последний представил землякам свою экспозицию, посвященную его полету на МКС.

После возвращения на Землю Сергей Прокопьев стал настоящим героем в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

После возвращения на Землю Сергей Прокопьев стал настоящим героем в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Поздравляю всех с Днем России! Для меня большая честь и гордость, что я получил возможность представлять наш регион и город на космической орбите, на Международной космической станции. Каждый раз пролетая над нашей огромной страной Россией-матушкой, если погода позволяла, я искал взглядом город Екатеринбург, фотографировал, и всегда чувствовал вашу поддержку. Я всегда получал фотографии отсюда, с Плотинки, где проходили акции и флешмобы, для меня это было очень ценно, - сказал космонавт.

Барабанщицами были обворажительные девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Барабанщицами были обворажительные девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе со сводным хором уральцы исполнили наиболее известные и любимые в народе песни, посвященные России и Екатеринбургу. Хор объединил артистов свыше 70 коллективов: академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских, а также коллективы из Первоуральска и Заречного.

Хор расположился на лестнице Плотинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хор расположился на лестнице ПлотинкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Пению аккомпанировал сводный духовой оркестр под управлением Александра Павлова и двух детских музыкальных коллективов.

Приятно, когда посреди рабочей недели тебя ждет выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приятно, когда посреди рабочей недели тебя ждет выходнойФото: Алексей БУЛАТОВ

Проявить свои вокальные данные смог каждый желающий: во время выступления хора тексты звучащих песен транслировались на мультимедийном экране.

Юные музыканты отлично справились со своей задачей. Под их музыку пел весь центр города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные музыканты отлично справились со своей задачей. Под их музыку пел весь центр городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без танцев в этот праздничный день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без танцев в этот праздничный деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Флаги РФ и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флаги РФ и Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанам раздавали буклеты с текстами песен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанам раздавали буклеты с текстами песенФото: Алексей БУЛАТОВ

Да, 12 июня выдалось теплым. Но синоптики говорят, что уже через два дня на Урал придут заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Да, 12 июня выдалось теплым. Но синоптики говорят, что уже через два дня на Урал придут заморозкиФото: Алексей БУЛАТОВ

А вам эти милые женщины не напомнили знаменитых Бурановских бабушек? Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вам эти милые женщины не напомнили знаменитых Бурановских бабушек?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы только посмотрите на этих милых девочек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы только посмотрите на этих милых девочекФото: Алексей БУЛАТОВ

Не все дети оказались рады прогулке по центру города в выходной день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все дети оказались рады прогулке по центру города в выходной деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока город отдыхает, полиция вынуждена еще бдительнее нести службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока город отдыхает, полиция вынуждена еще бдительнее нести службуФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнюю девочку
В Екатеринбурге автоледи на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование перед новым сезоном
На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега
Депутат свердловского Заксобрания заплатит 175 миллионов, чтобы спасти бизнес
Владимир Путин «попробует» приехать на «Иннопром» и GMIS в Екатеринбург
Андрей Кабанов передал фонд «Город без наркотиков» 25-летнему депутату гордумы Тимофею Жукову
В Свердловской полиции прокомментировали визит силовиков в редакцию «Областной газеты»
«Наследие Джобса»: екатеринбуржец продает мозаику из iPhone за 250 тысяч рублей
Жителей Екатеринбурга приглашают посадить деревья в честь дня строителя
«Спецавтобаза» пошла в суд, чтобы оспорить снижение платы за вывоз мусора
«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года» -2019
В середине июня на Среднем Урале похолодает до -2 градусов
Газовое оборудование во взорвавшейся квартире Нижнего Тагила было исправно
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, отозвал свою апелляцию
Дополнительные поезда в Анапу и Адлер будут курсировать летом из Екатеринбурга
На Урале уволили заведующую детским садом, которая фиктивно устроила мужа на четыре должности
В Тавде под колесами легковушки погиб пешеход
Полиция объявила в розыск мужчину, который изнасиловал пятилетнюю девочку в Сысерти
А судьи кто: Депутат госдумы предложил создать «полицию граффити» в Екатеринбурге
В Новоуральске посадили мужчину и женщину, которые били и обкрадывали пенсионеров
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic
На екатеринбуржца, избившего водителя автобуса, завели уголовное дело