Спели хором с мэром и космонавтом: на Плотинке отпраздновали День России

В Екатеринбурге на Плотинке около 1700 человек приняли участие в акции «Хором славим Россию и город». Вместе с горожанами на празднике были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Александр Высокинский, а также космонавт Сергей Прокопьев.

Губернатор Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ

Последний представил землякам свою экспозицию, посвященную его полету на МКС.

После возвращения на Землю Сергей Прокопьев стал настоящим героем в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Поздравляю всех с Днем России! Для меня большая честь и гордость, что я получил возможность представлять наш регион и город на космической орбите, на Международной космической станции. Каждый раз пролетая над нашей огромной страной Россией-матушкой, если погода позволяла, я искал взглядом город Екатеринбург, фотографировал, и всегда чувствовал вашу поддержку. Я всегда получал фотографии отсюда, с Плотинки, где проходили акции и флешмобы, для меня это было очень ценно, - сказал космонавт.

Барабанщицами были обворажительные девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе со сводным хором уральцы исполнили наиболее известные и любимые в народе песни, посвященные России и Екатеринбургу. Хор объединил артистов свыше 70 коллективов: академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских, а также коллективы из Первоуральска и Заречного.

Хор расположился на лестнице ПлотинкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Пению аккомпанировал сводный духовой оркестр под управлением Александра Павлова и двух детских музыкальных коллективов.

Приятно, когда посреди рабочей недели тебя ждет выходнойФото: Алексей БУЛАТОВ

Проявить свои вокальные данные смог каждый желающий: во время выступления хора тексты звучащих песен транслировались на мультимедийном экране.

Юные музыканты отлично справились со своей задачей. Под их музыку пел весь центр городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без танцев в этот праздничный деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Флаги РФ и Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанам раздавали буклеты с текстами песенФото: Алексей БУЛАТОВ

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Вы только посмотрите на этих милых девочекФото: Алексей БУЛАТОВ

Не все дети оказались рады прогулке по центру города в выходной деньФото: Алексей БУЛАТОВ