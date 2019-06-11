Гордума не стала выделять 115 миллионов на проектирование второй ветки метро Екатеринбурга

Со второй веткой метро в Екатеринбурге опять не все гладко. Неделю назад мы писали о том, что мэрия предложила городской Думе выделить из бюджета уральской столицы 115 миллионов рублей. Эти деньги, вместе с тем, что ранее Екатеринбургу удалось сэкономить на других проектах, пошли бы на проектирование второй ветки метро.

Но городская Дума сегодня внезапно не одобрила такие траты. Тут надо понимать, что предложение это входило в один документ с корректировками городского бюджета. Кроме вопроса второй ветки там также, например, было предложение выделить деньги на районные газеты, которые могли бы выпускаться в рамках создания медиа-холдинга при Администрации Екатеринбурга. Депутатов не устроили такие корректировки и они решили не принимать их.

– Я за тесное взаимодействие с Администрацией Екатеринбурга, но к сожалению, при корректировке бюджета мнения горожан не были учтены, – отметил Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы. – Например, на снос ветхого жилья выделили сумму меньше, чем мы обсуждали. Сколько раз мы говорили о нецелесообразности возведения рядом с памятником труженикам тыла и фронтовых бригад аналогичного монумента? В корректировке он все равно есть. Программа «Спорт в каждый двор», которую мы инициировали, вообще не была воспринята.

Впрочем, говорят в городской Думе, против самой второй ветки метро никто из депутатов не высказывался и возможно к ее обсуждению парламентарии вернутся в другой раз.