Задрали штаны и полезли в фонтан: как уральские орнитологи спасали утят из керамической ловушки

Ну прямо «Утиные истории», только в этот раз приключения самые настоящие. Три утенка попали, на первый, взгляд безобидную, но все-таки ловушку. Благо на помощь малышам пришла жительница Екатеринбурга, которая развернула спасательную операцию.

Екатерина Аверьянова гуляла вместе со своим мужем по Дендропарку, тот что в центре города. Внимание привлекла толпа зевак возле фонтана. Люди улыбались и что-то фотографировали. Семейная пара решила тоже узнать, что вызвало такой интерес толпы. Оказалось, что в чаше фонтана плавает две взрослые утки и три птенца.

- Им было примерно два-три дня от роду. Было совершенно очевидно, что птенцы не могли самостоятельно оказаться в фонтане с такими высокими бортиками. Скорей всего утка вела своих детей к воде, там есть неподалеку спуск к воде, видимо какой-то доброжелатель помог им и посадил птенцов в воду, - делится Екатерина Аверьянова.

Жительница Екатеринбурга спасла утят, плавающих в фонтане .

Девушка оказалась не просто прохожей, а ветеринаром, который специализируется на лечении птиц. Екатерина выложила видео на своей странице в соцсетях, на него сразу же откликнулась её коллега. Было решено действовать – спасть птенцов. На следующий день они купили рыболовный сачок и отправились к фонтану. Но вытащить утят из беды оказалось не так-то просто.

- Изначально мы думали, что просто туда подойдем и зачерпнем их сачком. Но все было не так. Мы бросали хлеб, который заранее принесли. Птицы скучковались в самом центре и пришлось забираться к ним самостоятельно, - вспоминает ветеринар, - Задрали брюки, сняли кроссовки и почесали. Пришлось их немного погонять, а то они были очень юркими.

Малышам было три дня от роду.Фото: публикации Герой

Но как бы утята не уворачивались от спасительниц, все равно попали к ним руки. Девушки осмотрели малышей и не нашли никаких проблем со здоровьем. Екатерина вместе с коллегой решила сразу отпустить птенцов в реку что неподалеку. Оказалось, что в водоеме их уже ждали родители.

В этот раз история закончилась хэппи-эндом, но все могло быть иначе. Екатерина как врач-орнитолог говорит, что птенцы могли погибнуть в фонтане.

- В фонтане совершенно неподходящая для жизни. Она, во-первых, не проточная, во-вторых, хлорированная. А еще в воде постоянно тухнут куски хлеба, которыми могу отравиться птенцы, - предупреждает спасительница.