«Бил об асфальт»: в Екатеринбурге автомобилист напал на женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге очередной рейс для водительницы автобуса № 45 закончился госпитализацией в больницу. Женщину избили прямо на маршруте. Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Восточная.

По рассказам очевидцев, это сделал мужчина, который ехал на легковушке в попутном направлении. Когда пассажирский транспорт притормозил, он вышел из машины, буквально выдернул из кабины 35-летнюю водителя и принялся бить ее об асфальт.

В результате пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, где и остается до сих пор.

- Второй участник конфликта - ранее судимый мужчина - задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Он признал свою вину и пояснил, что причиной инцидента стала спорная дорожная ситуация. Полиция проводит проверку, по результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшей будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает горожан, как водителей, так и пешеходов, решать конфликтные ситуации на дороге мирно, без применения насилия.