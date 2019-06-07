Родители девочки, на которую мальчик сбросил смеситель с 9 этажа, настаивают на возбуждении уголовного дела

Вот уже прошло два дня после того, как восьмилетнюю Александру похоронили на Нижнетагильском кладбище, скоро будет неделя со дня дня её смерти. Жизнь маленькой Саши, которая еще недавно ходила в школу, танцевала и занималась гимнастикой, оборвалась стремительно. В День защиты детей, когда девочка прогуливалась во дворе с бабушкой, на неё с высоты 9 этажа упал тяжелый латунный смеситель. Как водится, краны из ванной с неба не падают. Смеситель, по данным СКР, во двор выбросил шестилетний мальчик. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она и скончалась.

В тот день девочка гостила у бабушки - они вместе гуляли по дворуФото: Соцсети

Но родных Саши одолевают сомнения, как дошкольник мог кинуть полукилограммовый смеситель на десять метров от балкона, да еще с такой высоты. Следователи пока ведут доследственную проверку, на днях провели эксперимент, в котором участвовал мальчик - кидал смеситель с балкона. Но результаты не разглашают. Расследование может зантять целый месяц. И лишь потом станет ясно, заведут ли следователи уголовное дело или родители мальчика лишь возместят семье погибшей школьницы моральный ущерб.

Тот самый кран, который разбил Саше голову так, что на асфальте остались лужи крови Фото: предоставлено родственниками погибшей Саши

- Родители до сих пор не выходили не контакт - не просили прощения, - говорит Наталья Забегалова, мама Саши. - Они виноваты в том, что не воспитали своего ребенка. Почему он находился один на балконе без их присмотра? Мы считаем, что нужно завести уголовное дело. Но пока столько времени прошло и никаких действий нет. Мы будем ждать положенные 30 дней и, конечно, наймем адвоката, который поможет нам добиться правды.

На третий день после ужасной трагедии, решив вопросы с ритуальными услугами и выбрав место для погребения, Наталья вместе с братом Игорем отправились к следователю. Там родные Саши попытались выяснить, чего им следует ждать и ведутся ли какое-то расследование.

Первоклассница Александра с мамой НатальейФото: Соцсети

- Я спросил, взяли ли уже отпечатки со смесителя, - вспоминает Игорь Забегалов, дядя погибшей девочки. - Следователь ответил: «Нет, ребенок ведь признался в том, что всегда кидал с балкона вещи». Получается, родители знали об этом и не ограждали его от выхода на балкон. Меня даже спрашивали, разве я или мои дети не кидали ничего в детстве с балкона. Знаете, нет. Мы не так были воспитаны. Нам с рождения прививали уважение к детям и старшим.

Следователь назвал мальчика гиперактивным, заверив родственников Александры в том, что он живет в благополучной семье. Тогда они решили проверить так ли это - отправились в школу, куда ребенок ходил в подготовительный класс, там же, к слову, училась и Саша со старшим братом, и расспросили учителей, какой он, этот мальчик.

Шестилетний мальчик ходил в подготовительный класс в ту же школу, где училась Саша Фото: предоставлено родственниками погибшей Саши

- Все в один голос сказали, что он не управляемый, не воспитанный и миллион проблем создал за время «подготовишек», - вспоминает Игорь слова преподавателей.

Но каким бы ребенок ни был, его родители по-прежнему не связывались с семьей Саши. Наняли одного из лучших адвокатов в городе и оградились от всего мира.

- Они занавесились, - говорит знакомый семьи, Максим Емельянов. - Все окна в простынях, наглухо. К дверям не подходят. Когда мы Сашу хоронили, я видел - они смотрели в окно. Знаю, что они квартиру выставили на продажу, вот только в Тагиле это будет тяжело сделать. Сейчас все отсюда уезжают.

Саша (на фото вторая слева) была активной и творческой - занималась танцами, ходила на гимнастику и прекрасно читала стихиФото: Соцсети

- Они готовы вести диалог о моральном вреде, то есть предложат деньги, - уверен дядя погибшей Саши. - Все, даже следователь, говорят, что единственное, на что мы можем рассчитывать, это на компенсацию и возмещение расходов, потраченных на похороны.