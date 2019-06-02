2019-06-02T15:42:48+03:00
Происшествия

Умерла во время операции: в Нижнем Тагиле на восьмилетнюю девочку с девятого этажа сбросили смеситель

На голову школьнице его кинул пятилетний мальчик
Дарья РЯБОВА
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Саша с любимым папой - теперь у молодой семьи остался только сынСаша с любимым папой - теперь у молодой семьи остался только сынФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В День защиты детей в Нижнем Тагиле произошла страшная трагедия. Вечером, прогуливать с бабушкой, восьмилетняя Александра, ученица 95-й школы, невольно стала жертвой то ли ужасных обстоятельств, то ли злого умысла. Прямо с девятого этажа на девочку упал металлический смеситель, разбив голову малышке.

На скамейке во дворе до сих пор видны следы от лужи крови. Всему виной, как считают соседи и подтверждают сотрудники СКР, пятилетний мальчик, который и сбросил на Сашу тяжелый предмет. Малышку увезли в больницу со сложной черепно-мозговой травмой, но она оказалась несовместима с жизнью - после проведенной операции ребенок скончался.

Те, кто раньше жил в том районе, прозванном в народе Вагонкой, где произошла трагедия, не удивились произошедшему.

- Это не стечение обстоятельств, а закономерный финал, увы, - считает Наталья Сахарова. - Много лет прожила в этом доме, и там все время кто-то что-то кидает, сама чудом избежала удара пустой бутылкой.

Высказалась по поводу трагедии и соседка.

- Семья пятилетнего мальчика живет со мной в одном подъезде. Когда он кидал с балкона смеситель, его родители были дома, - рассказывает Анна Мальцева.

А вот дядя малышки Игорь Забегалов сомневается, что такое мог совершить маленький мальчик. Уж больно далеко стояла Саша - не добросил бы.

- Там было много детей, но попало в нашу, - говорит дядя. - Я думаю, что это не ребенок кинул - большое расстояние от дома до места. Да и на ребенка проще списать - ему ничего не будет.

Сейчас за дело взялись сотрудники следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

- По данному факту следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовал доследственную проверку, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Следователи СКР установят причины и условия, поспособствовавшие трагедии. Произошедшему дадут объективную правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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