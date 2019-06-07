В Екатеринбурге на пять часов задержали вылет Sukhoi Superjet

В Екатеринбурге на пять часов задержали вылет рейса по маршруту до Салехарда и Нового Уренгоя. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, Sukhoi Superjet (SSJ 100) должен был вылететь из уральской столицы в 08:25, прибыть в первый пункт в 10:30, а закончить полет в 12:30.

- Согласно данным перевозчика, самолет готовят к вылету, - рассказали «КП» в контакт-центре Кольцово.

Фото: сайт аэропорта Кольцово

В пресс-службе авиакомпании «Ямал», выполняющей рейс, на звонки корреспондента не ответили. Представитель воздушной гавани Андрей Климентских также не взял трубку.

Стоит отметить, что в недавней катастрофе авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево загорелся именно SSJ 100. В результате ЧП погиб 41 человек – 40 пассажиров и один бортпроводник.