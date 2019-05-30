2019-05-30T19:56:09+03:00
Общество

«Нас оценил президент!»: Уральская семья получила награду из рук Путина

В Кремле чествовали многодетных родителей
Лев ИСТОМИН
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Президент лично вручил орден семье из Свердловской области. Фото: скан с видео Life.ruПрезидент лично вручил орден семье из Свердловской области. Фото: скан с видео Life.ru
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30 мая в Большом Кремлевском дворце прошел торжественный прием в честь Дня защиты детей. Здесь в праздничной обстановке матери и отцы из разных регионов России получили ордена «Родительская слава»! из рук президента.

Последними в церемонии награждения на сцену пригласили семью Сыропятовых из Свердловской области. На сцену поднялись вместе с детьми Максим Николаевич и Лилия Рафатовна.

Лилия Сыропятова с сыном на торжественном приеме в Кремле. Фото: официальный сайт Кремля

Лилия Сыропятова с сыном на торжественном приеме в Кремле. Фото: официальный сайт Кремля

- Уважаемый Владимир Владимирович, я присоединяюсь ко всем семьям, ко всем пожеланиям и хочу сказать: я очень горжусь, что у меня такой президент, что у нашей страны такой умный, красивый, целеустремленный, близкий к народу. Для нас это очень важная награда. Нам важно, что наше воспитание оценил сам президент! - сказала многодетная мама с Урала Лилия Рафатовна Сыропятова. Кстати, Лилия стала единственной женщиной на церемонии, которая сама произнесла речь от лица всей семьи. До нее к микрофону подходили только главы семейств.

В ответ глава государства поблагодарил всех участников церемонии за теплые слова в свой адрес. А ему пожелали немало дружественных слов: здоровья, мудрости и терпения. Также Путин привел слова одного из участников праздника, сказав, что в 90-е годы люди не думали о наградах, а просто хотели воспитывать детей.

- В 90-е рождались наши дети, мы тогда не думали о какой-то поддержке. Просто хотели иметь детей. И не ждали оценки кого-либо. Все это от Господа, от вашей души, от вашего сердца, - сказал растрогавшись Владимир Путин.

Семья Сыропятовых на памятном снимке с Владимиром Путиным. Фото: скан с видео Life.ru

Семья Сыропятовых на памятном снимке с Владимиром Путиным. Фото: скан с видео Life.ru

Кроме семьи Сыропятовых из Свердловской области награды из рук президента получили семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сахалинской области, Кабардино-Балкарской республики и Башкортастана. Всего наградили 8 семей.

На церемонии присутствовали детский омбудсмен при президенте Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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