Компания Coca-Cola HBC Россия провела в Екатеринбурге первую в России «Ночь на заводе»

Двери завода открыли для прессы 28 мая с 19 до 22 часов, за это время журналисты успели посмотреть весь цикл производства от участка подготовки воды до лаборатории и склада. Экскурсию проводил Алексей Молчанов, директор Coca-Cola HBC в Екатеринбурге. Квест-тур – это новый формат общения с прессой, до вчерашнего дня такого не было ни на одном из 10 заводов России, и Екатеринбург не случайно выбрали для проведения этого мероприятия.

- Мы понимаем, что Уральский регион – это один из самых молодежных и продвинутых регионов России. На заводе в Екатеринбурге нужны инновации, потому что именно Уральская аудитория на это откликнется, – рассказала Комсомольской правде Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

У Coca-Cola HBC особое отношение к Екатеринбургу и Свердловской области. По официальной информации, которую узнали журналисты во время квеста, за 20 лет сотрудничества с региональной властью Coca-Cola HBC Россия инвестировала в социально-экономическое развитие Свердловской области более 2 млрд рублей. Для сравнения: по данным на официальном сайте Администрации города, бюджет Екатеринбурга составляет в среднем 41 млн в год. То есть 2 млрд – это бюджет города примерно на 49 лет.

Данные об объеме инвестиций Coca-Cola HBC Россия в регионы предоставила Высшая Школа Экономики. Во время исследования эксперты ВШЭ опирались на социальные и экологические проекты компании, на закупки сырья и материалов у локальных поставщиков, которые составляют 90% объема от всех закупок, на количество рабочих мест и размер налоговых отчислений.

По данным Coca-Cola одно рабочее место в компании способствует созданию семи дополнительных рабочих мест в смежных областях. Фото: предоставлено компанией

Отдельное внимание проекта «Ночь на заводе» было уделено вкладу в экологию регионов. В рамках глобальной программы «Мир без отходов» (World Without Waste) Coca-Cola HBC Россия создали проект по раздельному сбору отходов «Разделяй с нами». За 2 года работы программы Coca-Cola установила в 50 городах России более 5000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Принять участие в этой программе предложили и представителям прессы. Гордые лица уральской журналистики отлично справились с задачей, а сотрудники завода были приятно удивлены тем, что в Екатеринбурге так развита культура утилизации мусора.

К 2030 году Coca-Cola HBC планирует обеспечить сбор и переработку 100% отходов упаковки. Фото: предоставлено компанией

Пресс-тур закончился в помещении Музея Coca-Cola, в котором собраны образцы напитков и сувенирная продукция со всего мира. Там для журналистов провели дегустацию продукта аналогов которому до этого не было в портфеле Coca-Cola HBC. Это соевое молоко под торговой маркой «Adez», которое производится в Чехии. Продукт появился в линейке Coca-Cola потому что есть потребительский спрос на здоровый образ жизни, а компания в первую очередь ориентирована на запросы рынка. «Продавай потребителю то, что он хочет, а не то, что ты хочешь ему продать» – пояснили нам свою позицию сотрудники производства.

Музей есть на каждом из 10 заводов Coca-Cola в России, но коллекции в них сильно отличаются. Фото: предоставлено компанией

На вопрос СМИ о дальнейших планах директор завода Алексей Молчанов ответил, что система Соса-Соla в России продолжит инвестировать в проекты, направленные на социально-экономическое развитие Свердловской области. Также компания намерена развивать экологические инициативы, и открыта к сотрудничеству в этом направлении.