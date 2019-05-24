Деловая пятница с «Комсомолкой»: как городскую среду сделать комфортной

Екатеринбург, Полевской, Нижний Тагил. Не важно, о каком городе мы говорим, ведь каждый житель Свердловской области хочет, чтобы в его населенном пункте жилось комфортно. Чтобы во дворе дома была организованная парковка, детская площадка и скамьи для пожилых людей.

ОТЧИТЫВАЕМСЯ ЗА КАЖДУЮ КОПЕЙКУ

В 2017 году в регионе заработала федеральная программа по благоустройству жилых дворов. Деньги выделяют из федерального и областного бюджетов, 5% стоимости ремонта оплачивали собственники. За два с половиной года в программу включились 67 муниципалитетов из 90. Ежегодно благоустраивают по 60 площадок.

Программа будет работать в регионе до 2024 года, правда с этого года уже на других условиях: собственникам придется выложить 20% от стоимости всех работ. По условиям программы, люди сами вольны выбирать, что именно они хотят видеть в своем дворе после благоустройства. Однако есть перечень обязательных работ: освещение, скамьи и урны, покрытые поверхности, а также детские площадки, либо озеленение, либо тренажеры.

По мнению участников «Деловой пятницы», жителям Екатеринбурга и области больше интересно критиковать решения властей по модернизации общественных пространств, нежели участвовать в обсуждении и предлагать свои варианты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатеринбург активно участвует в этом федеральном проекте. У нас по программе обновляется сквер у Оперного театра, набережная реки Исеть от улицы Малышева до Куйбышева, готовится обустройство парка Зеленая роща, - рассказывает заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий. – Для общественных территорий действуют такие же правила, как и для дворовых площадок: строгий контроль со стороны федерального центра, обязательный перечень работ. Мы отчитываемся за каждую копейку. Заметьте, оплачиваются только выполненные работы, приемка проходит с участием общественности, это открытый процесс.

По словам представителя мэрии, в Зеленой роще ни одно здоровое дерево вырублено не будет, а новых деревьев посадят в пять раз больше, чем вырубят старых.

- Мнение горожан учтено, проект будет реализован, - заключил Юровицкий.

ЗА СКВЕРЫ ОТВЕЧАЮТ РАЙОНЫ

В Екатеринбурге процесс благоустройства акцентирован именно на общественных пространствах. Городу через четыре года исполнится 300 лет и сейчас главная задача привести мегаполис в порядок.

Для этого мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал полномочия и деньги для благоустройства скверов и парков, а также прогулочных зон районным администрациям. В 2019 году уже рассмотрено 15 проектов. Где-то они на стадии согласования, а где-то уже начата работа на местах.

- Приоритетные направления в этой работе – реконструкция набережной реки Исеть, причем, в обе стороны от Городского пруда. Проходят совещания, где согласовываются переносы сетей, определяется, где и чья земля, - подчеркнул главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

В 2017 году в регионе заработала федеральная программа по благоустройству жилых дворов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

Активно вовлечены в процесс благоустройства и городские застройщики.

- Дворы, прилегающие территории, междворовые аллеи, дополнительное озеленение общественных пространств в уже заселенных кварталах – мы всем этим занимаемся и привлекаем жителей, - объясняет коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Руслан Музафаров. – Например, в микрорайоне «Мичуринский» жители не ставят машины на газонах – ценят жилую природу. Так же в прошлом году мы там на месте парковки сделали красивый парк, который стал центром притяжения всех «мичуринцев». Но предварительно мы, по их заявкам, построили наземный паркинг на 299 мест.

По словам эксперта, людям надо привыкнуть к тому факту, что за парковку надо платить. А не оставлять свои машины вдоль тротуаров, газонов, занимая внутридворовые проезды или блокируя одну полосу дороги из двух. Горожане должны понимать, что, нарушая ПДД, они мешают комфорту других жителей, а также не дают возможность проехать спецтехнике.

Участники "Деловой пятницы"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня это, к сожалению, понимают далеко не все. Зачастую платные парковки стоят не полностью загруженные автомобилями. У людей есть возможность подъехать к подъезду на несколько часов, выгрузиться, а затем припарковаться по правилам. Но мало, кто хочет пройти лишние 100 метров. Хотя возле подъезда как раз предусматриваются места только для временного хранения автомобилей. Места, где можно оставить авто на ночь или несколько дней, располагаются в радиусе 800 метров, - добавляет Руслан Музафаров. - Бытует мнение, что инвестиции в паркинг долго окупаются. Но надо понимать, что машиномест у дома больше не станет, в отличии от количества автомобилей. И когда мест в паркинге практически не останется, начнётся ажиотаж, который неумолимо приведет к повышению цен. Это уже видно в центральных и прицентральных районах, где все места в паркингах проданы либо находятся в аренде. Стоимость квартиры вместе с паркингом и паркинга в отдельности будет только возрастать, как и стоимость аренды. Если сейчас окупаемость паркинга – 20 лет, очень скоро она составит - 10 лет. В жилых комплексах первого ценового пояса аренда машиноместа уже сейчас составляет 4-7 тысяч рублей. В втором-третьем ценовом поясе – 2,5 тысячи рублей. Стоимость наземной парковки около 1,5 тысяч рублей, как, например, в «Мичуринском». Хотя есть объекты, где платная парковка возле дома – от 500 рублей в месяц. Пример – ЖК «Меридиан» в Академическом.

Дело не только в цене паркинга, самосознание жителей, к счастью, растет. Люди не хотят тратить время на поиск машиноместа и парковаться на обочинах. Иметь место в наземном или подземном паркинге элементарно удобно. Думаю, плюсы этого всем и так очевидны. Поэтому спрос на паркинги будет расти.

Основатель Лиги ЖКХ Илья Сотонин уверен, что в процессе благоустройства Екатеринбургу нужно брать пример с Казани, которая за несколько лет смогла серьезно обновиться за счет благоустройства дворов и общественных пространств.

- Екатеринбургу не нужно вариться в собственном соку, нужно приглашать специалистов из других регионов. Сегодня идет конкуренция не между компаниями, а между городами, - говорит специалист.

Однако региональный заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын считает, что на Казань ориентироваться не стоит, потому что там совсем другие бюджеты. Нам за ними просто не угнаться.

КРИТИКУЕШЬ, ПРЕДЛАГАЙ

По мнению участников «Деловой пятницы», жителям Екатеринбурга и области больше интересно критиковать решения властей по модернизации общественных пространств, нежели участвовать в обсуждении и предлагать свои варианты. А ведь каждый проект представлен на сайте населенного пункта и в этот момент любой житель может высказать свою критику, либо внести предложения.

- Самый важный этап – замысел. Муниципалитет вывешивает проект на сайте для голосования. Но голосуют сотни из десятков тысяч, - сетует Андрей Кислицын. – Нам нужно использовать шанс для преображения городов, Москва стимулирует тех, кто сам двигается, а не тот, кого надо тащить.

По словам спикера, никто не верил, что в небольших городах может что-то преобразиться. Но теперь есть обновленная набережная в Краснотурьинске, обновляется Полевской, Верхотурье. Отличные дворы за 20 миллионов рублей появляются в Волчанске – на их открытие приходит весь город.

Еще один важный момент затронул основатель архитектурного бюро CNTR Architect Андрей Чуйков. По его мнению, нужно обсуждать проекты с жителями в стадии их реализации. Потому что нередко от утверждения проекта до его воплощения проходит несколько лет, и люди хотят видеть что-то новое в общественных пространствах.

В целом, можно сказать, что программа широкими шагами идет по Свердловской области. И жителям нужно принимать более активное участие в модернизации общественных пространств и дворов. С чего начать? Просто зайдите на сайт своего муниципалитета и расскажите соседям, что можно сделать для своего двора и города.

По мнению Руслана Музафарова, необходимо вводить меры со стороны государства в лице муниципалитета и области. Штрафовать нарушителей. Например, хорошую систему ввели в Москве. Если человек стал свидетелем нарушений правил или неоплаты парковки, он может зафиксировать этот факт и через специальное приложение сообщить о нём властям. Ответственные горожане фотографируют нарушителей тысячами в день. Возможно, Екатеринбургу, как третьей столице, стоит взять это на вооружение.