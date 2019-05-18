В Верхней Пышме бетонный забор насмерть придавил 12-летнего подростка

В Верхней Пышме на прогулке с друзьями трагически погиб 12-летний школьник. Все случилось в доли секунды, когда трое мальчишек решили перелезть через забор гаражно-строительного кооператива на улице Машиностроителей.

Два приятели благополучно забрались на ограждение и спрыгнули с противоположной стороны. Но когда то же самое стал проделывать третий подросток, бетонные плиты подкосились, словно картонные, и рухнули прямо на ребенка. От полученных травм мальчик скончался. Прокуратура начала проверку.

- В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, соблюдены ли были требования федерального законодательства при возведении ограждения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства области.

Также специалисты запросят медицинские документы, что установить точную причину смерти ребенка. По результатам всех мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки.