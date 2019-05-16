2019-05-16T21:42:34+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга: по скверу проведем массовый опрос в двух форматах

Александр Высокинский заявил, что это займет две недели
Лев ИСТОМИН
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Александр Высокинский прислушался к президентуАлександр Высокинский прислушался к президентуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что мэрия города готовит опрос среди большого количества граждан для того, чтобы выяснить, как жители мегаполиса относятся к застройке сквера у Драмтеатра на набережной Городского пруда.

- Мы сейчас готовим опрос. Он будет проходить в двух форматах – на сайте городской администрации и, соответственно, будут заниматься социологи. Понятно, что с точки зрения репрезентативности выборки это не сто, не двести, не триста и не тысяча человек. Это будет больше. Это займет где-то пару недель. Это все направлено на продолжение диалога, - рассказал Александр Высокинский «Комсомольской правде».

Мэр Екатеринбурга о том, как будет проходить опрос

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Противостояние каждый раз заканчивается под утро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Противостояние каждый раз заканчивается под утроФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на медиафоруме ОНФ президент Владимир Путин заявил, что в вопросе с застройкой сквера важно учесть мнение всех групп граждан, включая меньшинство.

В уральской столице четвертый день продолжается акция протеста возле Драмтеатра. Десятки задержанных попали под арест, но люди продолжают приходить сюда каждый день.

Противостояние защитников сквера и силовиков.День третий: событий накаляютсяАлексей БУЛАТОВ

Вопрос со строительством храма святой Екатерины обсуждается в уральской столице с 2010 года. Тогда его собирались возвести на Площади труда, но часть горожан выступила против, потому что на том месте уже есть часовня.

Позже в качестве новой площадки для застройки была названа акватория Городского пруда. Для этого был разработан уникальный проект. Однако и тут часть граждан стала выступать против возведения храма.

Силовики каждую ночь охраняют забор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики каждую ночь охраняют заборФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге местом для нового храма стал сквер возле Драмтеатра. После того, как в ночь на 13 мая здесь установили временный забор на месте стройки, здесь собрались горожане. Вместо полиции стройку приехали охранять сотрудники ЧОП, а также накачанные спортсмены. Тогда противостояние чуть не переросло в драку.

Стройка уже вовсю идет Фото: Олег Галимов

Стройка уже вовсю идетФото: Олег Галимов

«Комсомолка» каждый ведет трансляцию с места событий.

https://www.kp.ru/radio/26977.4/4035634/

ИСТОЧНИК KP.RU

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