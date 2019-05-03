2019-05-03T15:32:18+03:00
Общество

«Может это терминатор, который прибыл из будущего»: в центре Екатеринбурга разгуливал голый мужчина

Его уже задержала полиция
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: очевидец прогулкиФото: очевидец прогулки
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По улицам Екатеринбурга продолжают гулять голые люди: в этот раз разделся 35-летний мужчина, впрочем, оставив носки и обувь. Очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент – Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», что он блуждал по улице Вайнера в подземном переходе у ТЦ «Гринвич».

Голый мужчина в центре Екатеринбурга.Видео: взято из сообщества "Инцидент-Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"! другой источник

– Видела его сегодня – у магазина «Гипербола». Так уверенно и быстро идет, видимо, чтобы не догнали. Охранник бежал за ним, - добавила свидетельница событий.

– Может это терминатор! Только что прибыл из будущего и одежду ищет, - шутят комментаторы.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что мужчину задержали сотрудники пятого отдела города.

– Им оказался житель Свердловской области. Медики доставили гражданина в спецучреждение, – прокомментировали там историю.

Тем временем в соцсетях вспомнили о другом похожем и недавнем эпизоде – на окраине города две недели выкидывала мусор обнаженная женщина: из предметов гардероба у нее были только туфли на каблуках и сумка. Многие обвиняют в ситуациях весенние обострение.

Однако главный внештатный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель рассказал «КП» - Екатеринбург, что это ошибочное убеждение.

– Это не связано с весной. Вообще, нужно разбираться в каждом отдельном случае, причины такого поведения могут быть разными. Часто такое нестандартное, но неагрессивное поведение говорит о том, что человек нуждается в помощи, - пояснил Перцель. – Универсальный вариант действий в такой ситуации: позвонить в полицию. Если есть возможность – поговорите. Но только в случаях, когда можно предугадать реакцию.

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На окраине Екатеринбурга вторую неделю разгуливает голая женщина. Местные жители опубликовали видеоролики, на которых она выбрасывает мусор (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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