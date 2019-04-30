На окраине Екатеринбурга вторую неделю разгуливает голая женщина
Вот уже вторую неделю подряд жителей Уктуса шокирует голая женщина, которая гуляет по улице Рощинской. Из атрибутов одежды у нее только туфли, а в руках, как у настоящей дамы, сумочка.
Случайные прохожие стараются не обращать внимания на «необычную» екатеринбурженку. Уже дважды один из местных жителей выкладывал в Сеть видео с камер видеонаблюдения дома, на которых запечатлена таинственная девушка.
- Все также в 07:20 в любую погоду голышом выбрасывает мусор,- пишет автор видео Михаил. - Плюс ко всему еще и выронила что то, вот только откуда? Стоит ли говорить, что никакой беседы с ней не проводилось, и никто ее не искал. На кадрах видно, как мамочка ведет детей в школу или детский сад и они все это видят.
В Екатеринбурге гуляет голая женщина.Видео: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»Олег Галимов
Ранее в полиции уже заявляли, что ищут любительницу гулять голышом, но, видимо, пока безрезультатно.
- Службой участковых уполномоченных отдела полиции №13 по факту сообщения проводится проверка. Полицейские устанавливают личность гражданки, - рассказали в пресс-группе городского УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU