2019-04-30T13:31:49+03:00
Происшествия

На окраине Екатеринбурга вторую неделю разгуливает голая женщина

Жители Уктуса регулярно видят ее на улице Рощинской [видео]
Олег Галимов
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Любительницу гулять голышом уже ищет полиция. Фото: скриншотЛюбительницу гулять голышом уже ищет полиция. Фото: скриншот
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Вот уже вторую неделю подряд жителей Уктуса шокирует голая женщина, которая гуляет по улице Рощинской. Из атрибутов одежды у нее только туфли, а в руках, как у настоящей дамы, сумочка.

Случайные прохожие стараются не обращать внимания на «необычную» екатеринбурженку. Уже дважды один из местных жителей выкладывал в Сеть видео с камер видеонаблюдения дома, на которых запечатлена таинственная девушка.

- Все также в 07:20 в любую погоду голышом выбрасывает мусор,- пишет автор видео Михаил. - Плюс ко всему еще и выронила что то, вот только откуда? Стоит ли говорить, что никакой беседы с ней не проводилось, и никто ее не искал. На кадрах видно, как мамочка ведет детей в школу или детский сад и они все это видят.

В Екатеринбурге гуляет голая женщина.Видео: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»Олег Галимов

Ранее в полиции уже заявляли, что ищут любительницу гулять голышом, но, видимо, пока безрезультатно.

- Службой участковых уполномоченных отдела полиции №13 по факту сообщения проводится проверка. Полицейские устанавливают личность гражданки, - рассказали в пресс-группе городского УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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