На окраине Екатеринбурга вторую неделю разгуливает голая женщина

Вот уже вторую неделю подряд жителей Уктуса шокирует голая женщина, которая гуляет по улице Рощинской. Из атрибутов одежды у нее только туфли, а в руках, как у настоящей дамы, сумочка.

Случайные прохожие стараются не обращать внимания на «необычную» екатеринбурженку. Уже дважды один из местных жителей выкладывал в Сеть видео с камер видеонаблюдения дома, на которых запечатлена таинственная девушка.

- Все также в 07:20 в любую погоду голышом выбрасывает мусор,- пишет автор видео Михаил. - Плюс ко всему еще и выронила что то, вот только откуда? Стоит ли говорить, что никакой беседы с ней не проводилось, и никто ее не искал. На кадрах видно, как мамочка ведет детей в школу или детский сад и они все это видят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706196" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге гуляет голая женщина.Видео: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»Олег Галимов

Ранее в полиции уже заявляли, что ищут любительницу гулять голышом, но, видимо, пока безрезультатно.

- Службой участковых уполномоченных отдела полиции №13 по факту сообщения проводится проверка. Полицейские устанавливают личность гражданки, - рассказали в пресс-группе городского УМВД.