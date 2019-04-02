Пермские околофутбольщики избили фанатов «Урала» на выездном матче под Уфой

В начале недели в столице Башкирии состоялась игра между местным клубом «Уфа» и екатеринбургским «Уралом». Уральские болельщики ездили поддержать свою команду в гостевом матче, но, увы, шмели потерпели поражение со счетом 4:1. На этом неприятности для фанатов из Екатеринбурга не закончились. Когда они сели в автобус и уже отправились домой, на выезде из Уфы их остановили. Толпа из тридцати здоровенных мужчин в толстовках оказалась не чем иным как фан клубом пермской команды «Амкар».

Разъяренные болельщики встали посреди дороги, преградив собой путь, заставили фанатов «Урала» выйти, а оставшихся вытаскивали из автобуса. По словам самих пермяков, у них было численное преимущество - уральцев было меньше в два раза, оттого исход драки очевиден - очень скоро поклонники шмелей остались лежать на дороге, прикрывая голый торс от ударов ботинок околофутбольщиков.

- После матча Уфа-Урал автобус екатеринбургских фанатов выехал из города, - поясняет один из пермских фанатов. - Акционеры (прим. ред. - пермские фанаты) остановили автобус, дали построится Екатеринбургу. Вышли примерно 15 ребят против 30 акционеров. 40 секунд - победа акционеров, без жесткого добива. Забрали у уральцев атрибутику - баннеры и барабан.

Пермяков было больше в два разаФото: скрин с видео

Стоит отметить, что футбольного клуба «Амкар», за который раньше болели пермяки, уже почти год как не существует. Его расформировали в июне 2018 года. Клуба нет, а старая вражда между фанатами осталась.

Дело в том, что фанатские разборки начались еще летом и осенью прошлого года, когда пермские болельщики были на выездном матче. Тогда их на трассе так же остановили болельщики екатеринбургского и челябинского клубов. В этот раз момент для мести подобрали дружные уфимцы и пермяки.

- Пермь едет с выезда, их принимают Екб и Челяба, дают этому делу огласку, - рассказывает в паблике околофутбольщиков Егор. - Тут Екб едет в Уфу, Уфа - кенты Перми. Ясен красен, что момента лучше нет, парни мутят общак и гонят принимать. Нужно было зайти в бас и спросить кто был на летней теме?

Тем самым один из фанатов хотел сказать, что уфимские и пермские фанаты расквитались с болельщиками ФК «Урал» за то, что те когда-то вместе с единомышленниками из Челябинска встретили их дракой. Хоть там могли быть уже совершенно другие люди, спрашивать, кто участвовал, а кто нет в прошлогодней потасовке - не имело смысла. Так тем, кто оказался в злополучном автобусе в этот раз, пришлось «ответить» за своих. Многие бились до крови, не обошлось без переломов. Но в полицию никто обращаться не стал.