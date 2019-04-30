Семьям с «особым» ребенком предложили рассказать о достижениях своих детей в социальных сетях

Мобильный оператор Tele2 и благотворительный фонд «Я особенный» объявили социальный флешмоб в поддержку семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Акция стартовала еще 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, и продлится до 8 мая. Исследование ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в 2016 году показало, что на каждые 100 детей приходится один ребенок с расстройством аутистического спектра (сокращенно РАС). С каждым годом количество детей с подобным диагнозом растет. По данным на 2016 год, таких ребят стало в 10 раз больше, чем было в 2006 году.

Благотворительный фонд «Я особенный» при поддержке компании Tele2 предложили родителям детей с РАС рассказать о своём ребенке и о его успехах, чтобы помочь семьям, которые впервые услышали этот диагноз. По правилам акции, участникам нужно опубликовать фотографии и истории о своих детях в любой из социальных сетей с хэштегами #ЯГоржусь, #Яособенный, #Tele2dobro. Авторы 20 самых интересных историй получат призы – уютные пледы и мягкие домашние тапочки.

В социальном флешмобе на данный момент приняло участие более 50 родителей детей с РАС. В течение месяца распространения информации о проблеме аутизма они делились успехами своих детей: показывали их поделки и рисунки, выкладывали стихи своего сочинения, рассказывали о достижениях в учёбе и спорте.

Фото: предоставлено Tele2

Отметим, что компания Tele2 уже не первый год поддерживает проекты, связанные с решением проблем детства. С 2012 года мобильный оператор является постоянным партнером фонда «Навстречу переменам», который помогает социальным предпринимателям реализовывать инновационные идеи, направленные на улучшение качества жизни детей. Руководитель фонда «Я особенный» Александрина Хаитова является участником бизнес-инкубатора Tele2 и «Навстречу переменам».

Александрина Хаитова, президент БФ «Я особенный», социальный педагог:

- Проблема принятия особенностей своего ребенка стоит в современном обществе очень остро. Глянцевый инстаграм, демонстрируюший только идеальную картинку, ставит жёсткие рамки для искренности. Именно поэтому родители, воспитывающего ребёнка с РАС, скрывают диагноз от друзей, соседей, коллег по работе. Социальный флешмоб БФ «Я особенный» и компании Tele2 призван показать – бояться и скрывать правду не нужно. Если принять своего ребёнка, научиться публично гордиться его небольшими, на первый взгляд, достижениями, то станет гораздо проще и легче.