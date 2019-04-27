2019-04-27T16:50:17+03:00
Происшествия

Тело пропавшей матери четверых детей из Асбеста нашли в колодце

Родственники Татьяны Сутунковой уверены, что ее убили
Данил СВЕЧКОВ
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Женщине было 33 года. Фото: соцсетиЖенщине было 33 года. Фото: соцсети
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33-летняя жительница Асбеста Татьяна Сутункова, мать четверых детей, пропавшая больше трех недель назад нашлась. Изначально была версия о том, что она просто ушла из дома с неким мужчиной.

- Она написала матери по WhatsApp, что уехала с каким-то мужчиной на базу. Кто ее новый ухажер и какая база мы так и не поняли. Мужа у Татьяны нет, раньше жила в гражданском браке, но потом сожителя посадили, - рассказала «Комсомолке» тетя пропавшей.

Однако сегодня стало известно, что женщину убили. Об этом "Комсомольской правде" рассказали ее родственники.

- 5 апреля она поехала к сестре Марине в поселок Малышево, - объясняет тетя Татьяны. - Ее муж сестры позвал. Он сказал, что ему на работу надо пойти, а с сыном посидеть некому. Просил присмотреть за ним. Свидетелей никого нет. Нашли ее в колодце рядом с домом Марины.

В Следственном комитете и полиции пока от комментариев воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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