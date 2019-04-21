На Урале мать четверых детей ушла из дома, чтобы «устроить свою жизнь»

В Асбесте больше двух недель продолжаются поиски 33-летней Татьяны Сутунковой. Женщина воспитывает четверых детей и, по словам родственником, ранее не пропадала без вести. Последней Татьяну видела сестра, к которой та приехала в поселок Малышева.

- После этого она написала матери по WhatsApp, что уехала с каким-то мужчиной на базу. Кто ее новый ухажер и какая база мы так и не поняли. Мужа у Татьяны нет, раньше жила в гражданском браке, но потом сожителя посадили, - рассказала «Комсомолке» тетя пропавшей.

У Татьяны четверо малолетних детей, а гражданский муж отбывает срок в колонии. ФОто: соцсети

Пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых пояснил, что заявление о пропаже Татьяны зарегистрировано в полиции.

- Согласно оперативным данным, женщина регулярно уходит из дома, чтобы устроить свою жизнь. Она находится на контакте со своей матерью, - отметил полковник Горелых.

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