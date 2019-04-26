«Комсомольская правда» выбирает Героя нашего времени в честь праздника Великой Победы

Со времен Великой Отечественной войны в нашей стране не стало меньше героев. В мирное время они совершают подвиги и обеспечивают нашу безопасность, находясь в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии Российской Федерации и Министерства внутренних дел.

В честь 74-летней годовщины празднования Великой Победы «Комсомольская правда» проводит фотоконкурс «Герой нашего времени» для сотрудников МВД, Росгвардии и военнослужащих. Читатели ural.kp.ru могут посмотреть фото и почитать истории о нелегкой службе наших героев, а потом выбрать фаворита и проголосовать за него. Голосовать можно с одного устройства один раз в 24 часа.

Конкурс проводится с 26 апреля по 16 мая 2019 года. Итоги подведем уже 17 мая и опубликуем на сайте ural.kp.ru.

Партнером проекта выступает «Промсвязьбанк» Он входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Именно этот банк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Победителю конкурса мы устроим профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды», а также проведем с ним интервью на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Положение фотоконкурса