Алексей Вихарев: «Депутатам необходимо быть открытыми и научиться слушать людей»

Алексей Андреевич Вихарев, депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

П.Ф.: Екатеринбургская городская Дума нового созыва работает с 9 сентября 2018 года. С какими обращениями приходят к Вам избиратели?

А.В.: Основная моя работа в качестве депутата строится в избирательном округе, от которого я избран. Мною организована общественная приемная, работающая 5 дней в неделю. Там я и провожу личные приемы по следующему графику: в первую неделю месяца и далее – по записи. Тематика обращений людей самая разная: юридические консультации, что напрямую связано с моей адвокатской деятельностью, вопросы наследования имущества, мусорная реформа во всех ее проявлениях, недобросовестная деятельность председателей отдельных ТСЖ и многое другое. Всего не перечесть. К большому сожалению, людей, которых одолевают житейские, бытовые, семейные и прочие проблемы, все еще хватает.

Другой аспект депутатской работы – участие в заседаниях городской Думы и в комиссии по местному самоуправлению. К ним надо серьезно готовиться, а молодым по стажу работы депутатам, к коим отношусь и я, тем более. В ведении комиссии, которую я возглавляю, находится внушительный перечень вопросов, имеющий непосредственное отношение к жизни Екатеринбурга и горожан, отсюда большой объем нормотворческой работы. Совсем недавно на заседании комиссии Глава города Александр Высокинский внес предложение, суть которого состоит в рассредоточении управленческих функций между городской властью и районными администрациями. Они наделяются большим объемом полномочий в сравнении с тем, чем располагают сейчас. Одновременно увеличивается размеры финансовых отчислений из городского бюджета районам. Ожидаемый эффект заключается в усилении самостоятельности районных властей, повышении оперативности в их работе, более быстром решении проблем людей. Наша комиссия поддержала Главу Екатеринбурга в его начинании, надеюсь, что Дума сделает то же самое.

У нового созыва Городской думы - новые вызовыФото: Алексей БУЛАТОВ

П.Ф.: Некоторые Ваши коллеги в качестве контраргумента этой инициативе приводят пример объезда города совместно с мэром Высокинским, который пообещал принять кадровые решения по отношению к главам районов, не выполняющим его указания по уборке снега. Получается, что администрации некоторых районов не справляются?

А.В.: Скажем так, не все справились в должной мере. До увольнений дело не дошло, но кое-кто из районных руководителей был наказан. Насколько я знаю, мэр вынес выговоры отстающим. Считаю, это нормальный рабочий процесс, ведь порядок надо наводить, в том числе и таким методами. Думаю даже, что Высокинский на этом не остановится. Если главы районов или кто-то другой из его подчиненных и дальше не будут справляться, могут последовать и увольнения.

П.Ф.: Если екатеринбуржцы ежедневно к Вам обращаются с жалобами, это означает, что институт местного самоуправления работают неэффективно?

А.В.: Вы должны понимать, что в Екатеринбурге сформирована новая управленческая команда, включающая самого мэра, его заместителей, глав районных администраций. Естественно, что ее настройка пока не завершена. К тому же Екатеринбург получил вновь избранную городскую Думу, половина депутатов которой люди абсолютно новые. Нужно еще небольшое время, чтобы отладить систему, наладить коммуникации, обеспечить взаимодействие. Я убежден, что к середине года все шероховатости в основном будут устранены.

П.Ф.: Депутаты городской Думы – люди с разным опытом, пришедшие из разных сфер деятельности, разного возраста. Как у Вас складываются отношения внутри коллектива, часто ли спорят депутаты, как проходят обсуждения?

А.В.: В некоторых вопросах договориться и прийти к пониманию сложно. Я, к примеру, нетерпим к людям необязательным, безответственным, к тем, кто склонен больше говорить, и ничего делать. Но с подавляющим большинством депутатов у меня нормальные человеческие отношения, но они носят в большей степени деловой оттенок. Споры и разногласия воспринимаю как абсолютно нормальное явление. Чем больше мнений высказывается, тем сильнее демократия! Вообще я охотно общаюсь с коллегами, слушаю их, у кого-то даже учусь умению говорить публично.

Фото: личная страничка депутата в Facebook

П.Ф.: Какие-то личные итоги за время работы Вы уже можете подвести?

А.В.: Я считаю победой хорошие рабочие отношения, которые у нас сложились с главой Орджоникидзевского района Романом Кравченко. По моей инициативе сейчас вносятся изменения в Устав города, касающиеся сокращения сроков ответов чиновников, руководителей предприятий или организаций на депутатские запросы. Пока в этом смысле никакой разницы между запросом гражданина и депутата просто не существует. Знаю, что эта инициатива встречена в Администрации города с пониманием.

Еще один момент, который я оцениваю, как личное достижение связан с моей должностью председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению. Она является одной из ключевых в структуре Думы, поэтому воспринимаю свое избрание как знак доверия коллег. Делаю все, чтобы его оправдать.

П.Ф.: Какие проблемы и задачи Вы считаете приоритетными для Думы и Администрации Екатеринбурга?

А.В.: Прежде всего, необходимо наладить постоянное взаимодействие между депутатами и сотрудниками Администрации города. Необходимо, чтобы в Администрации сложилось четкое понимание, что депутаты защищают интересы людей и их порой неудобные, острые вопросы не мелочные придирки, а желание разобраться и вникнуть в суть проблемы. Большинство депутатов считают, что открытый диалог с исполнительной властью необходим, но идти на поводу мы точно не будем. Тем более, мы не будем принимать попытки навязывания нам «удобных» решений. Что касается депутатов, то им необходимо быть открытыми, научиться слушать людей, оперативно решать вопросы граждан. Для этого и сокращается сроки ответов на депутатские запросы. А еще быть инициативными и самим предлагать варианты решения задач, которые стоят перед городом. Во взаимоотношениях Думы и Администрации Екатеринбурга долгое время складывалась ситуация, когда инициатива находилась на стороне исполнительной власти. Новое поколение депутатов городской Думы стремится к тому, чтобы изменить такое положение вещей в пользу усиления представительной власти. Мне, кажется, что Глава города Александр Высокинский понимает и даже разделяет это стремление. Не раз был свидетелем того, как он давал понять своим подчиненным, что считать Думу второстепенным органом власти отныне нельзя.

Фото: личная страничка депутата в Facebook

П.Ф.: Вы знаете, что сейчас в Екатеринбурге есть очень много споров по разным и важным для города вопросам, будь то снос телебашни, строительство храма, новый зал филармонии. Есть ли какой-то механизм принятия решений по этим вопросам?

А.В.: Механизм общественного обсуждения в моем понимании подразумевает открытость к диалогу, желание объяснять людям, дискутировать с оппонентами. Участниками этого механизма являются органы городской власти, Общественная палата, роль которой я надеюсь, возрастет, конечно, это СМИ и общественные организации. Технология общественного обсуждения предполагает активные дискуссии и как итог – популяризацию решений, потому что без освещения в информационном поле того, что мы делаем, сейчас никуда.

П.Ф.: Как Вы считаете, почему у нас возникают в таком количестве споры? Это показатель высокого развития местного самоуправления или наоборот?

А.В.: В первую очередь это показатель того, что в Екатеринбурге живут думающие люди. Конечно, это также результат развития общественной активности, который поощрялся и надеюсь, будет впредь поощряться в России. Двадцать пять лет демократии не прошли даром, россияне почувствовали вкус свободы на получение и распространение информации, ценят личное право свободно мыслить и высказывать мнение. Думаю, что именно этими обстоятельствами во многом и продиктованы городские споры на разные темы.

П.Ф.: В Администрации Екатеринбурга Вы общаетесь с чиновниками, которые принимают практическое участие в осуществлении местного самоуправления. Как Вам кажется, чувствуют ли эти люди ответственность за то, что они делают?

А.С.: В исполнительной власти города работают в основном профессионально подготовленные люди. В этом я убежден. Средний стаж работы по профессии в среде чиновников равен примерно 25-30 годам. Муниципальные с разбираются в тонкостях управленческого механизма, знают способы, как в соответствии с законом решить тот или иной вопрос. Присуще ли им чувство ответственности? Полагаю, что да. Во всяком случае, большинству точно. Чиновничья работа ведь предполагает сроки исполнения поручений, отчетность, словом, исподволь формирует чувство ответственности. Плюс требовательное начальство не дает спуску. Новый глава Екатеринбурга Высокинский нацелен на долгую и ответственную работу во благо города, а потому строг в отношениях с подчиненными.

В конце эфира Алексей Андреевич Вихарев поздравил всех с Днем местного самоуправления, пожелал здоровья, счастья, финансового благополучия и хорошего настроения.