В Екатеринбурге подвели итоги Х Евразийского экономического форума молодежи

В Екатеринбурге завершилась работа юбилейного Х Евразийского экономического форума молодежи «Россия – Азия – Африка - Латинская Америка: экономика взаимного доверия». Ключевая миссия мероприятия – укрепление доверия между странами, а также расширение сотрудничества в сферах образования, культуры, науки и технологиях, снятие барьеров для общения между гражданами этих стран. Местом сосредоточения международной экономической элиты стал Уральский государственный экономический университет.

В работе форума приняли участие больше 3,5 тысячи делегатов и 70 регионов России, официальные лица 15 дипломатических представительств иностранных государств в России, представители министерств и ведомств.

Также здесь побывали генконсулы 18 государств, представители 126 университетов со всего мира, 356 экспертов и больше 500 школьников, представители бизнеса и общественных организаций.

Фото: предоставлено пресс-службой УрГЭУ

УрГЭУ принял гостей из Кот-д`Ивуара, Руанды, Габона, Сенегала, Чада, Камеруна, Сьерра-Леоне, Бенина, ЮАР, Вьетнама, Ирака, Лаосской Народно-Демократической Республики, Эквадора, Боливии, Никарагуа, стран СНГ.

За три дня плодотворной работы форума в УрГЭУ состоялось подписание важных соглашений о сотрудничестве с иностранными вузами: Государственным технологическим институтом высшего образования им. Симона Боливара (Кальяо, Перу), Университетом Дебре Табор (Эфиопия), Санскритским Университетом Матхура (Индия), Государственным аграрным университетом (Молдова).

Фото: предоставлено пресс-службой УрГЭУ

На площадке университета в эти дни также прошли: общее собрание Уральского отделения Вольного экономического общества России (64 делегата), конгресс школьников (больше 500 гостей), Конгресс инноваторов (544 участника), Конгресс экономистов, участники которого провели 10 международных конкурсов. Кроме этого, здесь состоялись: Конгресс сервисных технологий (76 специалистов, больше 400 участников), Конгресс финансистов (150 участников).

Следующий Евразийский экономический форум молодежи состоится в Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете через год.