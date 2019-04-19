В Екатеринбурге за матерные посты уволили учительницу английского

Руководство екатеринбургской гимназии № 108 уволило учительницу английского языка Любовь Борн (псевдоним – прим.ред.) за матерные посты во «ВКонтакте». По крайней мере, такую позицию высказала сама педагог.

Публикуем ее пост, в котором она высказывает свою версию произошедшего.

- Итак, моя работа в гимназии была недолгой, хотя очень просили взять часы и на следующий год. Школа - очень токсичная среда с мощнейшими проекциями и материнским архетипом. В большинстве случаев общение идет сверху-вниз, даже если это учитель-учитель. Мне много раз говорили, как молодо я выгляжу и, наверное, только из института. Много раз учителя не меняли своего тона, поворачиваясь от ученика ко мне. Сорян, мне завтра - 32, одиннадцать из которых я учу людей английскому. Но проекции там настолько сильны, что людям не приходит в голову сверить свои представления обо мне с реальностью.

Ученики гимназии подтвердили, что Любовь уволили из-за матерных постов. Фото: соцсети

Проблемы женщины начались после того, как один из учеников нашел в социальных сетях ее страницу с гневными постами про лицеистов.

- Матом! Она пишет матом на личной странице! Пусть заведет себя личный бумажный дневничок и пишет туда!

Очень жаль всех детей, которые за эти два месяца раскрылись, полюбили английский, вошли в ритм регулярных занятий и смогли кайфануть на уроках. Я буду скучать по всем котятам. Было очень мило, когда дети подходили ко мне, обнимали, говорили «вы - классный учитель» и «мы будем скучать». Я тоже буду.

Самое главное, что я хочу сказать - отстаньте уже от учителей и преподавателей. Мы не работаем 24/7. У нас есть личная жизнь. Мы имеем право делать что угодно в рамках закона, выходя за порог школы. Вы еще нам домой камеры поставьте, а то, что это, распоясались. В четверг перед первым же уроком меня попросили уволиться. Давление родителей оказалось сильнее здравого смысла. Один недовольный класс из девяти , которых я учила, смог выгнать меня из школы за сутки, - пишет Любовь Борн.

В городском департаменте образования отрицают эту версию и считают, что учительницу заранее предупреждали, что ее нанимают в качестве замены постоянному педагогу.

На своей странице во «ВКонтакте» Любовь иронично критиковала учеников с использованием мата. Фото: соцсети

- Женщина проработала в гимназии около двух месяцев и написала заявление по собственному желанию, когда на должность нашли постоянного учителя, - отметили в департаменте.

Нам также удалось пообщаться с несколькими учениками гимназии № 108. Они также подтвердили версию об увольнении за матерные посты в соцсети.

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