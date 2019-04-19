Свердловское предприятие магистральных электрических сетей подвело итоги сезона максимальных нагрузок 2018 –19 годов

Главный инженер СПМЭС, Гонта Кирилл Борисович встретился с журналистами на территории узловой подстанции Свердловской энергосистемы – 220 кВ Калининская. Это образно говоря, один из трех энергетических китов, обеспечивающих энергоснабжение Екатеринбурга. От нее питаются машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Уральский турбомоторный завод и северо-восточная часть города.

- Главный итог сезона максимальных нагрузок 2018-19 годов - на 43% снизилась аварийность в зоне ответственности Свердловского предприятия магистральных электрических сетей. Это отличный результат грамотно и в полном объеме реализованной ремонтной программы 2018 года, на 100% укомплектованного аварийного резерва, подготовленности и оснащённости аварийно-восстановительных бригад техникой, инструментами и такелажем – рассказал журналистам главный инженер СПМЭС.

Для наглядности - насколько серьезно ФСК ЕЭС подходит к вопросам обеспечения надежности, для журналистов приготовили тест-драйв зимней и летней одежды оперативного и ремонтного персонала, которая защищает энергетиков от экстремальных температур, воздействия электрической дуги, наведенного поля, порезов, проколов и даже от кровососущих насекомых.

Кирилл Борисович Гонта - главный инженер Свердловского ПМЭС – филиала ФСК ЕЭС. Фото: предоставлено пресс-службой МЭС Урала

- Такой костюм мы называем: «9 ловушек». Во-первых, этот материал является ядовитым для клеща, а во вторых, взбираясь по такой одежде, насекомое неминуемо попадает в одну из ловушек, выбраться из которой уже не может.

А вот костюм, для работы по расчистке просек. Это тоже пример одежды, разработанной специально для уральских энергетиков – волокно, которым укреплен костюм, защищает человека от проколов и порезов, - пояснил начальник отдела охраны труда и надежности Свердловского ПМЭС, Андрей Александрович Соловьев.

Также представители СМИ смогли воочию оценить проходимость снегоболотохода Трэкол, который используется для мониторинга, диагностики и ремонта магистральных электросетей в самые сложные с точки зрения дорожной проходимости уральские сезоны.

- Трэкол укомплектован бескамерными шинами сверхнизкого давления, позволяющими ему передвигаться по грунтам низкой плотности, такая машина способна ехать по болотам и по глубокому снегу, а также плыть по рекам. Для Урала, это то, что нужно – с гордостью рассказывает водитель, Александр Малин.

По словам главного инженера, отопительный сезон в целом в Свердловской области прошел без аномальных природных явлений. Разве что февраль продемонстрировал уральцам удивительное сочетание низких температур и обильных снегопадов, что в наших краях редкость. В остальном, за весь период пиковых нагрузок режим повышенной готовности объявлялся в области 3 раза и высокий уровень подготовки электросетей и персонала позволили Свердловскому ПМЭС пройти этот сезон без отключений потребителей. С февраля полным ходом идет ремонтная компания 2019 года.

Фото: предоставлено пресс-службой МЭС Урала

В этом году запланировано провести замену опор на 8 линиях электропередачи. 19 из 22 опор уже установлены. Плановые ремонты с использованием тяжелой техники Свердловское ПМЭС проводит в холодное время, чтобы свести к минимуму воздействие на почвы. В 2019 году Свердловское ПМЭС заменит 130 км грозотроса.

Сейчас идут работы по обновлению грозотроса на ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1, которая обеспечивает выдачу мощности Верхнетагильской ГРЭС потребителям Нижне-Тагильского энергорайона.

На подстанциях 220 кВ Малахит и Вязовская пройдет заменена аккумуляторных батарей, обеспечивающих резервное автономное питание подстанций в случае аварийных режимов.

Выполнение ремонтной и инвестиционной программ позволит повысить надежность электроснабжения Свердловской области и расположенных в ней крупных металлургических, химических и машиностроительных предприятий.