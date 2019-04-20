Уральский боец Иван Штырков попал в больницу накануне боя на турнире UFC

Легендарный боец Иван Штырков, которого в народе прозвали "уральским Халком", должен был сегодня дебютировать на турнире UFC и сразиться с американским бойцом Дэвином Кларком. Но, увы, появились непредвиденные обстоятельства и Штырков попал в больницу. Об этом в своем Instagram сообщил Кларк.

- Всем привет! Хочу поблагодарить вас за любовь и поддержку, но, к сожалению, мой бой здесь, в России, был отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Так что да, к сожалению, я не подерусь. Спасибо всем за поддержку, это многое для меня значит.

Кларк подчеркнул, что надеется в скором времени получить новую дату на одном из следующих турниров. В любом случае, Штырков подписал контракт на четыре боя, поэтому на турнире UFC он еще непременно появится.

brownbearufc Дэвин Кларк об отмене боя с Иваном Штырковым

Напомним, изначально дебют уральского спортсмена в UFC планировался на июнь, но из-за травмы Абдул-Керима Эдилова, который изначально должен был бороться с Дэвином Кларком, Штыркову представилась возможность его заменить. Американец Дэвин Кларк, который должен был стать соперником "уральского Халка" выступает в UFC с 2016 года и является довольно сильным соперником. В его активе девять побед и три поражения.

СПРАВКА «КП»

Иван Штырков родился в Хабаровске, а в 10 лет переехал с семьей в Екатеринбург. И сразу же поступил в Школу самбо «Уралмаш». Сейчас он - неоднократный чемпион России по самбо и призер Кубка Мира. С 2015 года начал выступать в смешанных единобрствах и добился больших успехов. В тяжелом весе победил Джеффа Монсона и других известных бойцов. Позже одержал две серьезные победы в полутяжелом весе и вновь вернулся в тяжелый.