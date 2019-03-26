Стал известен первый соперник Ивана Штыркова в UFC

Российский боец из Екатеринбурга Иван Штырков проведет свой первый бой в UFC 20 апреля в Санкт-Петербурге, хотя изначально дебют уральского спортсмена в организации планировался на июнь. Соперником уральского «халка» станет американец Дэвин Кларк, который выступает в UFC с 2016 года.

В его активе девять побед и три поражения. В поединке Иван Штырков заменит травмированного Абдул-Керима Эдилова.

Штырков давно мечтал попробовать свои силы в UFCФото: Алексей БУЛАТОВ

- Переговоры об этом поединке шли с субботы. Сегодня контракт на бой был подписан. Иван изначально был готов принять любое предложение UFC на коротком уведомлении. Он уже два месяца находится в тренировочном процессе, сейчас он на сборах в Таиланде вместе с Алексеем Кунченко. Есть еще месяц на подготовку, поэтому к бою он будет полностью готов, - рассказал менеджер клуба «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

Предыдущий бой Штырков провел с экс-бойцом UFC Тиаго Сильвой на турнире RCC5, в котором одержал победу болевым приемом на руку. Дэвин Кларк к поединку с российским бойцом подходит с поражением.