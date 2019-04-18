Клиника неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр»

Боль в спине и ногах, боль в шее, в затылочной области, онемение в руках, к сожалению, становятся спутником жизни многих людей. Не секрет, что остеохондроз в наше время молодеет, распространённость в развитых странах достигает 80%. Многие державы признали остеохондроз «эпидемией века».

Малоподвижный образ жизни, повышенная стрессовая нагрузка на работе из-за ускоряющегося темпа жизни человека, приводят к появлению признаков остеохондроза уже в молодом возрасте. Это легко объяснить: если взять нагрузку на поясничный отдел позвоночника за 100%, то в положении сидя, с прямой спиной эта нагрузка уже 140%, сидя с наклоном вперед – 180%. Вы сейчас читаете эту статью, посмотрите, в каком положении вы сидите, и посчитайте, насколько перегружен ваш позвоночник.

Любой врач - вертебролог нашего города скажет, что за последние годы всё чаще приходят люди молодого возраста с жалобой на боль в спине. Причём это не грузчики, не станочники, это люди с выраженной профессиональной вредностью в виде сидячей работы – офисные сотрудники, водители и т.д.

Фото: предоставлено Клиникой неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр»

Позвонки перегружены от сидячего образа жизни, в них происходит процессы потери воды, а, следовательно, эластичности дисков. Мышцы и связки постоянно в спазмированном состоянии, кровоток в позвонках нарушен. Всё это в один прекрасный момент приводит к повреждению, надрыву фиброзного кольца, который удерживает диск на месте и происходит выпячивание диска (протрузия), у кого - то процесс заходит дальше – фиброзное кольцо разрывается и диск выходит наружу – это уже грыжа. Это конечно не приговор (т.к. грыжа оперируется всего в 0.1% случаев из ста и от грыжи не умирают), но качество жизни при этом существенно страдает. (Сразу хочется отметить, что способов «вправить» грыжу, убрать её без операции невозможно кто бы, что не говорил и не писал – это доказано). Задача - восстановить поврежденное фиброзное кольцо и ликвидировать отёк вокруг грыжи.

И тут начинается «хождение по мукам» - врачи назначают вариации одних и тех же обезболивающих препаратов, уколы, таблетки, порошки, мази, но всё это носит временный эффект. Далее «капельницы», классическое физиолечение, «блокады»…..перечислять можно долго. Кто прошёл через всё это тот понимает. Море потраченного времени и денег.

Клиника «Вертеброцентр» располагает всеми необходимыми знаниями и современным оборудованием для лечения боли, головокружения, проблем с памятью, депрессии, лечения суставов и позвоночника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/703978" frameborder="0"></iframe> Презентация Клиники неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр».Видео: предоставлено клиникой

Вот лишь некоторые из наших методик:

Ударно-волновая терапия последнего поколения – воздействие баллистической волной на изменённые связки и мышцы позвоночника - по сути «биохирургия» без разреза кожного покрова.

Мануальная терапия - Метод воздействия на биомеханику, нормализацию движения в позвоночнике. Опытный врач определяет зоны малоподвижности, либо полной обездвиженности в позвонках и с помощью специальных манипуляций устраняет эту проблему, в результате чего восстанавливается объём движений, устраняются «зажимы», «защемления», уходит боль.

А также - внутритканевая электростимуляция, лечебные блокады, массаж, остеопатия, психотерапия и многое другое.

В клинике неврологии и мануальной терапии собран огромный опыт лечения пациентов с грыжей диска, остеохондрозом, спондилоартрозом, артрозом суставов и т.д.

Специалисты медицинского центра. Фото: предоставлено Клиникой неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр»

Команда специалистов справиться с любым, даже самым «запущенным случаем»:

- Невролог

- Вертебролог

- Мануальный терапевт

- Психотерапевт

- Остеопат

- Цефалголог (специалист по головной боли)

- Отоневролог (Специалист по головокружению)

- Массажист

- Физиотерапевт

Наши основные преимущества:

- Быстрое снятие боли - Более 90% пациентов с острой болью испытывают облегчение уже после первого сеанса лечения.

- Опытные специалисты - Специалисты с опытом работы более 11 лет. Врачи клиники входят в ТОП-5 вертебрологов и неврологов Екатеринбурга.

- Все для вашего комфорта - Посещайте процедуры, когда вам это удобно - мы работаем без выходных. В клинике есть детская зона.

- Современное оборудование - Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей – Швейцария, Германия и др.

- Безопасность лечения - лицензия Минздрава РФ. Двойной контроль лечения – главный врач проверяет каждую карту пациента.

- Финансовая безопасность - никаких скрытых платежей, у нас вы всегда знаете полную стоимость вашего лечения.

Клиника расположена по адресу: Калинина, 22 (Уралмаш)

Сайт Телефон: +7(343)363-05-84