2019-04-17T12:40:39+03:00
Общество

На севере Урала школьник, чей отец работает мэром, заработал за год больше 400 тысяч рублей

В городской администрации это объясняют алиментами, которые глава городского округа выплачивает бывшей супруге
Данил СВЕЧКОВ
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Главой Серова Василий Сизиков стал в конце прошлого лета. Фото: прокуратура Свердловской областиГлавой Серова Василий Сизиков стал в конце прошлого лета. Фото: прокуратура Свердловской области
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Сообщения в духе «А чего добился ты?» приходят из Серова, города на самом севере Свердловской области. Как и полагается, местные чиновники на днях отчитались о своих доходах по итогам прошлого года. Вроде бы у всех все, как обычно, однако у несовершеннолетнего сына мэра Василия Сизикова, оказалось на счету, пусть небольшое, но все-таки состояние. Во всяком случае побольше, чем у многих ребят его возраста, даже у тех, кто в свободное время подрабатывает неполный день – ни много, ни мало, а 409 тысяч рублей!

Такой вот «доход» оказался у школьника за прошедший год. Но, как выяснилось впоследствии, дело тут не в предпринимательской жилке подростка, а во внутрисемейных отношениях главы городского округа.

– Эти деньги – это алименты, которые Василий Сизиков выплачивает на ребенка бывшей супруге, – коротко объяснили в администрации Серовского городского округа.

Ранее Василий Сизиков работал в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на должности замминистра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Василий Сизиков работал в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на должности замминистра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сам же глава округа пока не прокомментировал эту информацию. К слову, доход Василия Сизикова за прошлый год по декларации оказался немногим больше – 2,58 миллиона рублей. Добавим, что Василию Сизикову 46 лет. Он родился в Тюмени, получал высшее образование по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», а также «Государственное и муниципальное управление».

Успел поработать и в тюменском фонде капремонта и в администрации Верхотурья и в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на должности замминистра. Ну а в конце прошлого лета городская Дума Серова избрала его на место главы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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