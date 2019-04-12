«Медсестра отказалась будить врача»: на Урале женщина обвинила врачей в смерти дочери

Жительница Ирбита Светлана Калинина (фамилия изменена по просьбе матери - прим.ред.) обвинила врачей детского отделения городской больницы смерти ее годовалой дочери. На прошлой неделе малышке стало плохо, и резко поднялась температура, но помощь так и не оказали. Уже на следующее утро сердце девочки остановилось.

- Вечером прошлого четверга у нее поднялась температура до 39,5 градусов, - рассказала «Комсомолке» убитая горем женщина. – Началась рвота, а потом на ногах я заметила сыпь. Пыталась сбить температуру, но безрезультатно и около 22:00 я вызвала скорую.

Светлана с мужем в роддоме. Фото: соцсети

Светлану с дочкой доставили в инфекционное отделение № 2, где ребенка, по словам матери, осмотрела дежурный врач Наталья Писковая. Было принято решение поместить девочку в изолятор.

- Мне сказали, что утром нужно будет сдать анализы, но лечения не назначили. Температура продолжала подниматься и медсестра Татьяна Ягодина решила, что таблетки парацетамола будет достаточно. Врача будить она отказалась, потом мне пришлось сделать это самой в пятом часу ночи, - добавила Светлана.

Когда состояние малышки стало критическим врач направила ее в детское отделение. Именно там был поставлен диагноз менингококковая инфекция, но врач-инфекционист пришел лишь к 10 утра. К тому времени девочка была уже мертва. Светлана уверена, что именно из-за халатности врачей и их несвоевременных действий ее дочь не успели спасти.

Под утро у малышки пошла сукровица из глаз. Фото: соцсети

Расследованием трагедии занимается Следственный комитет.

- По факту смерти девочки проводится проверка в следственном отделе Ирбита, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В региональном минздраве отметили, что проведут внутреннюю проверку, если к ним обратятся родители девочки.