Медицинский Центр «Шанс» - уже 20 лет мы заботимся о Вашем здоровье!

Медицинский центр «Шанс» - многопрофильная клиника с 4 отделениями расположенными в разных районах города Екатеринбурга (Уралмаш, Эльмаш, Виз и Пионерский). В нашем медцентре Вы можете получить множество медицинских услуг: консультации квалифицированных врачей, более 1000 лабораторных исследований, пройти ультразвуковую диагностику, ведение беременности, медкомиссии, вакцинация, услуги стоматолога, кинезитерапия, медицинский массаж, мануальная терапия, официальное оформление больничного листа, эндоскопические процедуры, постановка капельниц и инъекций, а также многое другое.

Мы тщательно подбираем оборудование для диагностики и следим за работой персонала медцентра.

На консультации специалист проведет и назначит индивидуальный план диагностики и в случае необходимости подберет эффективное лечение.

Для качественной диагностики у нас есть своя собственная лаборатория.

В случае необходимости оперативного лечения – открыт круглосуточный стационар с комфортными одноместными палатами.

Если вдруг Вас постигла травма, то Вы можете обратиться в «Травмпункт» нашего медцентра, где проведут цифровой и безвредный для здоровья рентген, а врач травматолог-ортопед окажет медицинскую помощь и назначит правильное и эффективное лечение.

Мы заботимся о Вашем здоровье! Уж если чем и стоит дорожить в жизни, так это здоровьем. Здоровому человеку многое по плечу, его всë радует. Если же здоровья нет, то и жизнь не в радость.

Звоните! Мы всегда готовы придти на помощь!

Наш единый телефон: 385-000-1

Фото: предоставлено клиникой "Шанс"

Адреса:

Город Екатеринбург

Ул. Уральских рабочих, 55 «Б» (метро «Уралмаш»)

Ул. 40 лет Октября, 51 (метро «Уралмаш»)

Ул. Шефская, 97 (метро «Проспект Космонавтов»)

Ул. Чекистов, 5 (метро «Уральская»)

Ул. Крауля, 44 (метро «Площадь 1905 года»)

Режим работы:

пн- сб: 8:00 – 20:00

вс: 8:00 – 16:00

Официальный сайт клиники - здесь.