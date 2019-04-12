Зал кинезитерапии в Екатеринбурге

Медицинский Центр «Шанс» предлагает услуги в области реабилитации после травм и инсульта в зале кинезитерапии с квалифицированными инструкторами.

Метод кинезитерапии предлагает использовать совершенно иной подход к лечению, чем консервативные методы, – активную работу на специальных тренажерах с учетом естественной биомеханики тела. Благодаря им мышечный корсет разрабатывается, кровообращение нормализуется, напряжение с мышц уходит, отек и воспаления уходят, а с ними исчезает и боль.

Лечение движением!

Самое главное, это осознать суть проблемы, понять, что обезболивание, блокады, операции, и прочие консервативные методы – это путь в никуда. Нужно работать с первопричиной заболевания - низкой подвижностью, слабостью мышечного корсета.

Суть методики это лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата движением на специальных тренажерах. Поэтапное, бережное, под чутким руководством специалистов-кинезитерапевтов, разрабатывание мышечного корсета, приводит к нормализации кровообращения, снятию напряжения с мышц, проходит отек, воспаление и боль уходит сама собой.

Конечно, для того, чтобы избавиться от заболевания, которое годами развивалось, придется приложить определенные усилия, желание потрудиться, и даже превозмочь боль.

Неизлечимых болезней нет. Есть люди, потерявшие веру в себя. В центре кинезитерапии больные обретают эту веру.

Фото: предоставлено медицинским центром "Шанс"

Проблемы, которые решает кинезитерапия:

- Острые и хронические боли в спине;

- Безоперационное лечение поясничного, шейно-грудного остеохондроза с грыжами дисков;

- Реабилитация спортсменов после травм и перегрузок;

- Реабилитация после авто/мото-травмы;

- Коррекция сопутствующих соматический заболеваний;

- Плечелопаточный периартрит, головные боли различного происхождения;

- Артрозы/артриты тазобедренных, коленных и голеностопных суставов;

- Сколиозы, плоскостопие, дисплазии суставов;

- Болезнь Бехтерева, ревматический полиартрит и многое др.

После часового занятия кинезитерапии Вас будет ожидать приятная процедура - Фитобочка (Кедровая бочка).

Кедровая бочка показана к применению для омоложения, подтягивания и разглаживания кожи, повышения иммунитета, избавления от целлюлита, лишнего веса, лечения некоторых болезней и пр.

Фото: предоставлено медицинским центром "Шанс"

Медицинский Центр «Шанс»

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