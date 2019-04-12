Избавиться от сосудистых звездочек на лице и купероза действительно возможно!
Медицинский Центр «Шанс» в Екатеринбурге предлагает лечение сосудистых звездочек и купероза на лице специальным лазером.
Лазер воздействует на чрезкожном воздействии импульсного света на нежелательные образования кожи, а именно сосудистые звездочки, розацеа, купероз, гиперпигментации.
Воробьева Елена Валерьевна, врач дерматолог-косметолог. Фото: предоставлено клиникой "Шанс"
В медцентре проводятся следующие процедуры:
-Лазерное удаление купероза крылья носа
-Лазерное удаление купероза на лбу (весь лоб)
-Лазерное удаление купероза на носу
-Лазерное удаление купероза на подбородке
-Лазерное удаление купероза на скулах
-Лазерное удаление купероза на щеках
-Лазерное удаление сосудов, локальный участок – лицо
-Лазерное удаление сосудов, локальный участок – тело
-Лазерное удаление сосудов, одиночный сосуд - лицо
-Лазерное удаление сосудов, одиночный сосуд – тело
-Лазерное удаление сосудов, точечная гемангиома (1 ед)
Клиника "Шанс": лечение лазером.Видео: предоставлено клиникой
Приглашаем Вас в Медицинский Центр «Шанс», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 97 на лазерное лечение купероза и сосудистых звездочек на лице со скидкой 10%.
Стоимость 1-го сеанса по прайсу, 2-ой и 3-ий сеанс со скидкой 10%.
Срок действия акции - бессрочный.
Медицинский Центр «Шанс»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 97
+7(343)321-43-13
+7(343)321-43-11
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