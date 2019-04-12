Избавиться от сосудистых звездочек на лице и купероза действительно возможно!

Медицинский Центр «Шанс» в Екатеринбурге предлагает лечение сосудистых звездочек и купероза на лице специальным лазером.

Лазер воздействует на чрезкожном воздействии импульсного света на нежелательные образования кожи, а именно сосудистые звездочки, розацеа, купероз, гиперпигментации.

Воробьева Елена Валерьевна, врач дерматолог-косметолог. Фото: предоставлено клиникой "Шанс"

В медцентре проводятся следующие процедуры:

-Лазерное удаление купероза крылья носа

-Лазерное удаление купероза на лбу (весь лоб)

-Лазерное удаление купероза на носу

-Лазерное удаление купероза на подбородке

-Лазерное удаление купероза на скулах

-Лазерное удаление купероза на щеках

-Лазерное удаление сосудов, локальный участок – лицо

-Лазерное удаление сосудов, локальный участок – тело

-Лазерное удаление сосудов, одиночный сосуд - лицо

-Лазерное удаление сосудов, одиночный сосуд – тело

-Лазерное удаление сосудов, точечная гемангиома (1 ед)

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Приглашаем Вас в Медицинский Центр «Шанс», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 97 на лазерное лечение купероза и сосудистых звездочек на лице со скидкой 10%.

Стоимость 1-го сеанса по прайсу, 2-ой и 3-ий сеанс со скидкой 10%.

Срок действия акции - бессрочный.

Медицинский Центр «Шанс»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 97

+7(343)321-43-13

+7(343)321-43-11

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