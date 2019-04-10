Капитальный ремонт в Свердловской области: результаты реализации масштабной программы за 5 лет

В этом году в Свердловской области капитальный ремонт пройдет более чем в тысяче многоквартирных домов.

По данным Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, столица Урала по итогам 2018 года входит в десятку лучших регионов России по темпам реализации Региональной программы.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Региональная программа капитального ремонта Свердловской области стала одной из самых масштабных в новейшей истории. Так, Средний Урал занимает третье место в России по количеству домов, включенных в программу. В рамках ее реализации в области с 2015 года обновили свыше 1600 лифтов и отремонтировали более пяти тысяч многоквартирных домов это каждый пятый дом, стоящий в плане на ремонт. В жилых зданиях полностью заменили инженерные системы жизнеобеспечения, отремонтировали фасады и кровли. Условия проживания улучшили порядка 300 тысяч свердловчан.

Региональная программа рассчитана на 30 лет и включает в себя 27 919 зданий площадью около 87 млн квадратных метров.

Дом №6 по улице Крупская до капремонта. Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

«Комплексный подход и круглогодичный цикл выполнения капитальных ремонтов способствуют увеличению объемов ремонтных работ в домах и росту качества их выполнения. Такой подход позволяет избежать ежегодных локальных строек и в течение одного календарного года выполнить весь комплекс необходимых дому работ, до минимума снизив уровень неудобства для жителей», отмечает Станислав Суханов, генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта МКД Свердловской области.

И после капремонта. Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

Неудобства, связанные с проведением капитального ремонта, носят временный характер и значительно уступают преимуществам, которые приобретает каждый конкретный дом после завершения в нем ремонтных работ. Это и повышение стоимости жилья в среднем на 15 20 %, и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на долгие годы.

Чтобы узнать, включен ли ваш дом в Региональную программу капитального ремонта, в какой период его будут ремонтировать и какие работы выполнять, нужно зайти на официальный сайт фонда www.fkr66.ru в раздел «Найти дом» и указать адрес вашего дома.

Жилой дом №81 по улице Технической до капремонта. Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

Этот же дом после капремонта. Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

ЛИФТЫ В МАССЫ

Одним из приоритетов ремонтной кампании в Свердловской области стало обновление лифтового оборудования. За 5 лет реализации Программы капитального ремонта было заменено свыше 1600 лифтов. Это позволило на треть обновить лифтовой парк региона. Износ лифтового хозяйства снизился с 22 до 13 %. Сейчас Свердловская область уверенно входит в пятерку субъектов страны с самым безопасным лифтовым оборудованием. Кстати, в 2017 году опыт Урала по ускоренной замене лифтового оборудования лег в основу приоритетного проекта Минстроя России по привлечению внебюджетных источников финансирования на обновление лифтового хозяйства.

Советские лифты заменяют надежными современными аналогами. Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

Лифты, установленные в домах свердловчан в рамках Программы капитального ремонта, соответствуют самым современным требованиям. В отделке кабины использованы антивандальные материалы, сама кабина оснащена световой индикацией направления движения лифта, синтезатором речи. Лифты приспособлены для всех категорий жильцов: в том числе пожилых и слабовидящих надписи на кнопках продублированны шрифтом Брайля.

Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

КОМАНДА КАПРЕМОНТА

За пять лет работы Региональным фондом капитального ремонта Свердловской области проделана колоссальная работа буквально с нуля запущен сложный и трудоемкий процесс обновления жилфонда региона, в который вовлечены собственники жилья, управляющие компании, контролирующие и надзорные органы, представители общественности и средств массовой информации. Фонд наладил механизм взаимодействия с администрациями муниципальных образований Свердловской области, с эксплуатирующими жилфонд организациями. У всех участников Программы капитального ремонта появилось четкое понимание своей роли в ее реализации, обязанностей и полномочий.

Сегодня фонд выступает в качестве технического заказчика работ и в полном объеме берет на себя организацию проведения капитального ремонта домов в сроки, установленные Региональной программой: привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки ремонта, участвует в приемке выполненных работ.

Фото: предоставлено региональным Фондом капремонта

Наша задача воспитать ответственного собственника, который будет бережно относиться не только к своей квартире, но и к дому после проведенного в нем капитального ремонта; а также научить управляющие компании содержать общее имущество дома в соответствии с нормативами, установленными законом. Это обеспечит многолетнюю и качественную работу всех обновленных при капремонте инженерных коммуникаций и конструкций дома на долгие годы.

Откройте двери капитальному ремонту!

Автор: Евгения ГИРШ