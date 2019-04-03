2019-04-03T14:40:45+03:00
Общество

Парень уральской учительницы, опубликовавшей откровенное фото, поддержал её, сделав снимок с голым торсом

28-летний Антон Кочнев сам работает преподавателем истории в УрФУ
Дарья РЯБОВА
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Антон Кочнев и Дарья СнигиреваАнтон Кочнев и Дарья СнигиреваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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По всей России продолжается флешмоб #учителятожелюди, поводом к которому послужила история учительницы из Барнаула. 38-летняя Татьяна Кувшинникова выставила в соцсети фотографию, где она позирует на фоне замерзшего озера в коротком платье. После этого ее уволили с пометкой, что она позорит школу.

РОДИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОТ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗ МОНАШКИ

Пример барнаульской учительницы, многих заставил задуматься. Ведь эта история не нова. Так можно или нельзя учителям в свободное от работы время выставлять фотографии в коротких платьях или купальниках? Сами преподаватели посчитали, что можно и нужно. В итоге на свет родился хэштег #учителятожелюди, а соцсети заполонили откровенные фотографии преподавателей со всей России. Среди них фото 24-летней учительницы истории Дарьи Снигиревой из Первоуральска. На фото Дарья стыдливо прикрывает расстегнутую рубашку учебниками и атласом.

- Причина выставить такое фото – банальна! Необъяснимая реакция родителей и коллектива на достаточно безобидные факты, - признается Дарья в разговоре с «Комсомолкой». – Ведь многие родители являются далеко не самым лучшим примером для подражания детям, а от учителей требуют соблюдать образ высокодуховной монашки. Я, например, чаще всего с подобными натисками сталкивалась из-за татуировок, ведь негоже учителю с ними ходить.

После публикации ее интервью в «Комсомолке» на Дарью обрушилась масса критики. Большинство упрекает преподавателя в том, что выставлять такие снимки это «срамота и беспредел». Поддержать Дарью решил её молодой человек - преподаватель истории из УрФУ Антон Кочнев. Он выложил в соцсети фото с обнаженным торсом. Мы поговорили и с Антоном, чтобы узнать его мнение на этот счет.

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Учительница из Первоуральска выставила в сети свое откровенное фото
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Поводом к скандалу послужила эта фотография учительницы из Барнаула. Фото: соцсети

Поводом к скандалу послужила эта фотография учительницы из Барнаула. Фото: соцсети

ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО – ЭТО НЕ ПОРНОГРАФИЯ

Многие негодовали, как же Дарья посмела сделать такое откровенное фото в святая святых – школьном кабинете.

- Я сфотографировал Дашу у себя дома за 10 дней до событий в Барнауле, - вспоминает Антон. - Хотели продемонстрировать такой гротескный образ плохой училки. Показать, как иронично относимся к дурацкой школьной системе и что умный человек не обязательно должен быть некрасивым, закомплексованным и забитым. Кроме позитивных комментариев на нее вылилась куча грязи и оскорблений. Поэтому своим фото я хотел показать, что у нее есть мужчина, который всецело одобряет ее действия и во всем ее поддерживает. Ну и в целом подчеркнуть, что высокие морально-этические качества заключаются не в фотографиях, а в действиях.

На фото Антон запечатлен в образе самурая с катаной и веером, ведь он серьезно занимается восточным единоборствам. Этот фотосет молодой преподаватель сделал с голым торсом, чтобы всё внимание было обращено на недавно полученный пояс.

- В своей деятельности я всегда высказываюсь против любого мракобесия, - говорит Кочнев. - Мы живем не в средневековье, а данные фотографии - не порнография и не несут призывов к растлению или какому-то нездоровому образу жизни. Ну и я писал в посте, что за Дашу испытал исключительно гордость, мне приятно, что к моей девушке обращено внимание даже зарубежной прессы.

Сейчас Антон работает ассистентом кафедры теории и истории МО УрФУ и изучает тайны Средней Азии. Он, как и Даша, парень неординарный - тоже носит татуировки, ходит в качалку. Мягко говоря, на среднестатистического преподавателя не смахивает. Журналисты «КП» напоследок поинтересовались у Антона - а как на подобный стиль и свободолюбивые взгляды реагируют в университете.

Так Антон выглядит на работе. Фото: instagram/Антон Кочнев

Так Антон выглядит на работе. Фото: instagram/Антон Кочнев

- Университет, к счастью, еще не до конца впал в маразм, - с улыбкой признается молодой человек. - У нас сохраняется свобода, присущая классическому университету. У нас все же большинство людей, как студентов, так и преподавателей, адекватны и разделяют личную жизнь и профессиональные компетенции. А что касается ситуации в школах, то изменить её очень трудно. Нужно менять уклад нашего консервативного общества, развивать людей духовно и интеллектуально. Единственный метод сделать это - воспитывать детей в правильных традициях духа свободных интеллектуалов, которые не будут обладать зашоренным мышлением.

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Учительницу поддержал ее молодой человек
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ИСТОЧНИК KP.RU

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