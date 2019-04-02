Депутаты Заксобрания о переходе Екатеринбурга на закрытую схему теплоснабжения: у ЕТК большой опыт, все получится

Согласно законодательству 1 января 2022 года в Екатеринбурге необходимо прекратить использовать центральные системы теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Открытая система горячего водоснабжения предполагает, что горячая вода потребителям поставляется из систем теплоснабжения, а закрытая система ГВС подразумевает наличие нового современного оборудования, с помощью которого осуществляется подогрев холодной воды и поставки ее в дома горожан в качестве горячей воды. Поставленная задача – амбициозна, но реальна при ее полноценном финансировании.

За качеством и температурой воды следят круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые вопрос о модернизации системы горячего водоснабжения был поставлен на повестку дня еще в 2013 году. К началу 2014 года эта схема была утверждена. Ее стоимость была определена специалистами на уровне 87,7 миллиарда рублей. Позже схема трижды актуализировалась, и в итоге стоимость понизилась до 73,42 миллиардов. Собственно, на само закрытие открытых источников понадобится около 33 миллиардов рублей. Остальные средства нужны на модернизацию всей системы.

Работу по модернизации сети теплоснабжения и горячего водоснабжения специалисты ЕТК начали несколько лет назад. Процесс поддержки рабочего состояния и развития сети в марте оценило руководство города, а также депутаты Заксобрания Свердловской области.

Только с 2016 по 2018 год в городе создано единое окно при организации оперативных переключений, в том числе при обнаружении и ликвидации аварий. Что это такое? Организовано сквозное управление на магистральных и разводящих сетях. Создана единая диспетчерская служба, повышена эффективность управления теплоснабжением, а также оперативность устранения повреждения и качество услуги теплоснабжения для потребителей. Но самое главное, что за эти годы капитально отремонтированы и переложены 140 километров тепловых сетей с применением самых современных энергоэффективных технологий.

- Очень позитивный и интересный опыт. Не в первый раз проведена актуализация системы теплоснабжения Екатеринбурга. Потом этот опыт можно перенести на другие муниципалитеты Свердловской области, - говорит депутат Заксобрания Свердловской области Валентин Лаппо. – По переводу на закрытую схему горячего водоснабжения, это финансово емкий вопрос. Он не может быть реализован за короткий срок.

Проблему перехода на открытую схему ГВС обсудили в ЕТК с областными депутатами. Фото: предоставлено компанией

По мнению коллеги Валентина Лаппо - депутата Виктора Якимова, проблема на закрытую систему горячего водоснабжения с 1 января 2022 года – это не только проблема Екатеринбурга, но и многих других городов.

- Эта проблема всей Свердловской области, поэтому мы ее обсуждаем вместе. И передовую практику, которую сегодня мы увидели в Екатеринбургской теплосетевой компании, ее нужно распространять на всю территорию региона. Это огромный инвестиционный проект, на который нужно искать ресурсы для обеспечения, - сказал Виктор Васильевич.