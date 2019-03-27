«Младший брат» видит все: в школах Екатеринбурге появилось бесплатное видеонаблюдение

Уральский бизнесмен Леонид Стариков запустил в Екатеринбурге проект "Младший брат" по бесплатной установке в школах и детских садах города системы видеонаблюдения. Камеры уже появились в школе №43, где с их помощью следят за безопасностью детей и повышают самоконтроль учителей.

- Наша компания дарит школам и детсадам систему видеонаблюдения «под ключ». С каждого выполненного проекта мы откладываем одну камеру, и когда они накапливаются в нужном количестве, устанавливаем их в школу, - рассказывает Леонид.

Леонид Стариков считает, что безопаность детей - на первом месте. Фото: страница героя публикации в соцсети

Сейчас благотворитель собирает информацию о школах, которым нужны камеры в первую очередь, он просит жителей города поделиться информацией об этом.

Ранее предприимчивый мужчина намеревался установить систему видеонаблюдения в парке Зеленая роща. Но позже выяснилось, что технически этот проект реализовать не получится.