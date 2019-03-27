2019-03-27T18:15:45+03:00
Общество

«Младший брат» видит все: в школах Екатеринбурге появилось бесплатное видеонаблюдение

Проект запустил бизнесмен на свои деньги
Лев ИСТОМИН
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В школах Екатеринбурга появилось бесплатное видеонаблюдениеВ школах Екатеринбурга появилось бесплатное видеонаблюдениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Уральский бизнесмен Леонид Стариков запустил в Екатеринбурге проект "Младший брат" по бесплатной установке в школах и детских садах города системы видеонаблюдения. Камеры уже появились в школе №43, где с их помощью следят за безопасностью детей и повышают самоконтроль учителей.

- Наша компания дарит школам и детсадам систему видеонаблюдения «под ключ». С каждого выполненного проекта мы откладываем одну камеру, и когда они накапливаются в нужном количестве, устанавливаем их в школу, - рассказывает Леонид.

Леонид Стариков считает, что безопаность детей - на первом месте. Фото: страница героя публикации в соцсети

Леонид Стариков считает, что безопаность детей - на первом месте. Фото: страница героя публикации в соцсети

Сейчас благотворитель собирает информацию о школах, которым нужны камеры в первую очередь, он просит жителей города поделиться информацией об этом.

Ранее предприимчивый мужчина намеревался установить систему видеонаблюдения в парке Зеленая роща. Но позже выяснилось, что технически этот проект реализовать не получится.

Благодарственное письмо. Фото: страница героя публикации в соцсети

Благодарственное письмо. Фото: страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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