2019-03-25T18:09:43+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге молодой бармен напугал боевой гранатой весь Уралмаш

Снаряд незадачливый юноша нашел по пути на работу
Лев ИСТОМИН
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Снаряд оказался боевымСнаряд оказался боевымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник в шестом часу вечера жители Уралмаша в Екатеринбурге были напуганы новостью о том, что в доме № 54 по улице Уральских рабочих мужчина угрожает взорвать себя гранатой, а на месте ЧП дежурят спецслужбы.

Позже выяснилось, что дело было совсем не так. Но угроза взрыва действительно была. Причем, прогреметь он мог в разных точках города.

Утром 27-летний Акил вышел из дома по улице Соболева и отправился на автостоянку. По пути он нашел гранату и, подумав, что она учебная, закинул себе в бардачок.

Ближе к вечеру мужчина приехал на работу в магазин "Пивко" по улице Уральских рабочих и вспомнил, что у него есть боеприпас. Он вызвал полицию и отправился на рабочее место. Изъяв гранату с переднего сидения автомобиля, специалисты увидели, что это вовсе не учебный снаряд, а вполне боевой – самый настоящий.

В Екатеринбурге у мужчины в машине была обнаружена граната.

- Полиция осмотрела места ЧП, изъяла снаряд и уехали. Оказалось, что это боевая граната Ф-1. Бойцы опросили юношу и отпустили его, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

К этому дому мужчина приехал с гранатой Фото: Алексей БУЛАТОВ

К этому дому мужчина приехал с гранатойФото: Алексей БУЛАТОВ

Получается, что мужчина весь день колесил на своей машине ВАЗ-21099 с боевой гранатой. К счастью, взрыва удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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