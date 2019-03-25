В Екатеринбурге молодой бармен напугал боевой гранатой весь Уралмаш

В понедельник в шестом часу вечера жители Уралмаша в Екатеринбурге были напуганы новостью о том, что в доме № 54 по улице Уральских рабочих мужчина угрожает взорвать себя гранатой, а на месте ЧП дежурят спецслужбы.

Позже выяснилось, что дело было совсем не так. Но угроза взрыва действительно была. Причем, прогреметь он мог в разных точках города.

Утром 27-летний Акил вышел из дома по улице Соболева и отправился на автостоянку. По пути он нашел гранату и, подумав, что она учебная, закинул себе в бардачок.

Ближе к вечеру мужчина приехал на работу в магазин "Пивко" по улице Уральских рабочих и вспомнил, что у него есть боеприпас. Он вызвал полицию и отправился на рабочее место. Изъяв гранату с переднего сидения автомобиля, специалисты увидели, что это вовсе не учебный снаряд, а вполне боевой – самый настоящий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/699195" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге у мужчины в машине была обнаружена граната.

- Полиция осмотрела места ЧП, изъяла снаряд и уехали. Оказалось, что это боевая граната Ф-1. Бойцы опросили юношу и отпустили его, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

К этому дому мужчина приехал с гранатойФото: Алексей БУЛАТОВ

Получается, что мужчина весь день колесил на своей машине ВАЗ-21099 с боевой гранатой. К счастью, взрыва удалось избежать.