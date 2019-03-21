2019-03-21T14:34:41+03:00
Общество

Перепутали слова: в Нижнем Тагиле депутаты соединили советский и российский гимны

Техника подвела, поэтому петь пришлось вживую [видео]
Лев ИСТОМИН
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Народные избранники ограничились одним куплетом. Фото: скан с видео "Все новости"Народные избранники ограничились одним куплетом. Фото: скан с видео "Все новости"
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На заседании Гордумы Нижнего Тагила 21 марта произошел казус во время исполнения гимна Российской Федерации. Обычно народные избранники слушают гимн стоя в начале заседания.

Но сегодня подвела техника, и из-за накладок петь пришлось самим. Однако, в ходе исполнения выяснилось, что не все хорошо знают слова гимна, кому-то ближе советский вариант. Поэтому в итоге пришлось объединить два варианта.

Солистом стал председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн. Вместе с коллегами он спел строчку «дружбы народов союз вековой», соединив «братских народов союз вековой» (советский вариант) и «дружбы народов надежный оплот» (российский вариант). Запись видео с исполнением гимна опубликовало новостной агентство «Все новости».

Депутаты ограничились исполнением одного куплета, после чего приступили к рассмотрению рабочей повестки.

Депутаты Гордумы Нижнего Тагила напутали слова в гимне.Видео: ИА "Все Новости" (Нижний Тагил)

ИСТОЧНИК KP.RU

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