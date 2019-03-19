«Красавица в погонах»: читатели «Комсомолки» выбрали лучшую сотрудницу Росгвардию

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Красавица в погонах», в рамках которого мы выбираем самых красивых сотрудниц Росгвардии в Свердловской области.

По итогам конкурса в номинации «Мисс Росгвардия-2019» победу одержала Анна Храмцова, набравшая 35 443 голоса наших читателей. В номинации «Вице-мисс Росгвардия-2019» победила Екатерина Ужегова, у нее – 31 812 голосов. Титул второй «Вице-мисс Росгвардия-2019» достался Евгении Маркиной. За нее проголосовали 23 690 читателей «Комсомолки».

Также наши партнеры учредили отдельную номинации «Мисс «Автовек», в которой победительницей признана Дарья Варлакова, и «Мисс «Галамарт», которой лучшей выбрана Марина Юдина.

Поздравляем всех участниц фотоконкурса. Вы – лучшие!

Победительницы конкурса «Красавица в погонах» получат дипломы и подарки от партнеров. Награждение состоится 20 марта в 11:30 в конференц-зале «Аркаим» в отеле «Вознесенский» по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 52.