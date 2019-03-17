Обвиненный в расизме экс-футболист сборной Павел Погребянк извинился за свои слова про темнокожих

Накануне «КП»-Екатеринбург выпустило интервью с известным российским футболистом Павлом Погребняком, который на данный момент выступает за ФК «Урал». В разговоре с нашим журналистом игрок «шмелей» вспомнил время выступлений за питерский «Зенит», порассуждал о системе VAR, а также высказался о своем отношении к темнокожим коллегам.

- Я отрицательно отношусь к тому, что в сборной России играют иностранцы, - заявил Павел Погребняк «КП»-Урал. – Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

Данное высказывание наделало много шума в спортивной тусовке. В частности Российский футбольный союз обвинил Погребняка в расизме.

- РФС будет в ближайшее время рассматривать этот вопрос. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста, - цитирует заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова «Чемпионат.com».

Сам Павел Погребяняк с мнением РФС не согласился.

- Все что я сказал, было сказано политкорректно, - объяснил Погребняк "КП" - Екатеринбург. - Хотя, я просто видимо не так выразился. Все нормально. Разберемся. Думаю, что не должно быть дисквалификации. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть.

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