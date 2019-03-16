2019-03-16T17:26:48+03:00
Спорт

ЦСКА с трудом дожал «Урал» и увез три очка из Екатеринбурга

Единственный гол на счету Марио Фернандеса
Олег Галимов
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Теперь команда из Екатеринбурга занимает лишь 13-е местоТеперь команда из Екатеринбурга занимает лишь 13-е местоФото: Алексей БУЛАТОВ
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После сенсационной победы над «Спартаком» главной команде Свердловской области предстояло испытание боем с ЦСКА, правда, уже не в Кубке, а в чемпионате России. Кроме того за спиной уже был и ничейный матч с «Ахматом» в Грозном.

Статистика встреч с армейцами была явно не на стороне «шмелей» - лишь дважды «Уралу» удавалось зацепиться за ничью, а все остальные матчи оставались за красно-синими.

Опасных моментов было больше у хозяев, но единственный мяч забил защитник армейцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасных моментов было больше у хозяев, но единственный мяч забил защитник армейцевФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на предматчевой разминке Дмитрий Парфенов остался без своего лучшего игрока – Эрик Бикфалви получил травму и смог лишь наблюдать за игрой партнеров со скамейки запасных. Вместо румына на поле появился швейцарец Марко Араторе. Под большим вопросом было и появление на поле Отмана Эль-Кабира, ведь именно из-за его выходки в матче с «Ахматом» был назначен пенальти, и команда упустила важнейшую победу. Но голландец вновь оказался в стартовом составе.

«Урал» - единственная команда РФПЛ, которая пропускает в каждом матче Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» - единственная команда РФПЛ, которая пропускает в каждом матчеФото: Алексей БУЛАТОВ

Поле «Екатеринбург Арены» изрядно пострадало после двух дней снегопадов, поэтому можно было не надеется на быстрый и техничный футбол. С первых минут хозяева сумели навязать борьбу именитому сопернику.

Главный момент у ворот ЦСКА возник на 21 минуте, когда Акинфеев вышел за пределы штрафной, чтобы перехватить передачу Бумаля на Араторе, но мяч предательски отскочил к Димитрову. В последний момент экс-вратарь сборной России парировал удар болгарина. Крутой по стилю и дриблингу прорыв за 10 минут до конца первой половины организовал Эль-Кабир, но после падения в штрафной судья лишь развел руками и не стал указывать на точку.

Павел Погребняк снова начал матч в стартовом составе, но не имел возможности опасно пробить по воротам Акинфеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Погребняк снова начал матч в стартовом составе, но не имел возможности опасно пробить по воротам АкинфееваФото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме игра стала еще скучнее, за полчаса команды лишь дважды обменялись неопасными ударами в створ ворот. Единственный и как следствие победный гол на свой счет записал один из главных героев ЧМ-2018 Марио Фернандес, который уже почти год выступает за нашу национальную команду.

Марио Фернандес любит подключаться к атакам, вот и на этот раз он выполнил работу нападающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марио Фернандес любит подключаться к атакам, вот и на этот раз он выполнил работу нападающихФото: Алексей БУЛАТОВ

На 76-й минуте Иван Обляков классно навесил в чужую штрафную на Марио, который головой спокойно пробил мимо Ярослава Годзюра. Таким образом «Урал» остается командой, пропускающей во всех матчах чемпионата. Теперь «шмели» занимают лишь 13-е место в турнирной таблице, а армейцам остается лишь ждать, как завтра «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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