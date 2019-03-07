«Урал» на своем поле обыграл «Спартак» и пробился в полуфинал Кубка России

Поистине захватывающий матч выдали «Урал» и «Спартак» в Екатеринбурге в борьбе за выход в полуфинал Кубка России. Первая встреча команд в столице завершилась результативной ничьей 1:1, а значит, коллектив из Свердловской области вполне устраивало, если в ответной игре не забьет никто.

Павел Погрябняк вновь вышел в стартовом составе «Урала», но не забилФото: Алексей БУЛАТОВ

Для «шмелей» это был всего второй официальный матч в 2019 году – на прошлой неделе подопечные Дмитрия Парфенова на своем поле уступили «Зениту» 0:1. Команда Олега Кононова провела зимой мощные тренировочные сборы, выиграла ничего не значащий трофей и начала весеннюю часть чемпионата страны с ничьей с «Краснодаром» 1:1.

По раскладам букмекеров и трансферной стоимости футболистов все указывало на преимущество красно-белых, но в этот вечер самый популярный клуб России остался ни с чем.

Николай Димитров был одним из лучших в составе «Урала»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автором единственного гола стал лидер «Урала» Эрик Бикфалви: в конце первого тайма румыну дали пробить с 25 метров, а мяч попал в спину выскочившему Глушакову и кардинально изменил направление. Голкипер Селихов был беспомощен.

Тот самый момент, когда мяч изменил траекторию полета и залетел в ворота «Спартака»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь екатеринбургский клуб ждет борьба за финал с тульским «Арсеналом». В третий раз в своей истории «Урал» пробивается так далеко в этом турнире, но его фанаты прекрасно помнят, как команда осталась в шаге от Лиги Европы два года назад, когда в финале Кубка уступила московскому «Локомотиву».

В Кубке дела у команды Парфенова идут намного лучше, чем в чемпионатеФото: Алексей БУЛАТОВ